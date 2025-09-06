Điện Kremlin nói về triển vọng chấm dứt xung đột Ukraine 06/09/2025 06:41

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Putin đã mời Tổng thống Zelensky tới Moscow để đàm phán về xung đột Ukraine nhưng phía Kiev đã từ chối.

Ngày 5-9, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng đã có tiến triển trong nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine, nhưng vẫn còn quá sớm để nói về thời điểm cuộc chiến có thể kết thúc, theo đài RT.

Ông Peskov đưa ra nhận định này khi trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn TASS bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại TP Vladivostok (Nga), nhấn mạnh rằng Moscow “chưa sẵn sàng để dự đoán” thời gian cụ thể xung đột chấm dứt.

“Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng có ánh sáng cuối đường hầm trong nỗ lực chấm dứt xung đột” - ông Peskov nói, đề cập phát biểu mà nhà lãnh đạo Nga đưa ra trước đó tại Trung Quốc.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo ông Peskov, Tổng thống Putin đã mời Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tới Moscow để đối thoại nhưng phía Kiev đã từ chối.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng việc ông Putin mời ông Zelensky tới Moscow “để đối thoại, không phải đầu hàng”.

Theo người phát ngôn, Nga sẵn sàng dùng biện pháp hòa bình để đạt mục tiêu tại Ukraine, nhưng nếu điều đó không thể, chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục.

Cũng theo ông Peskov, Tổng thống Putin đánh giá cao nỗ lực hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng cho biết chưa có thông tin chi tiết nào về cuộc trao đổi mới giữa hai nhà lãnh đạo.

Ông Peskov lưu ý rằng các cuộc đàm phán giữa hai người gặp nhiều khó khăn vì mỗi bên đều bảo vệ lợi ích quốc gia của mình nhưng “ông Putin đánh giá cao điều này và biết ơn ông Trump vì cách tiếp cận như vậy”.

Ông Peskov cũng nhắc lại quan điểm rằng Nga không thể cho phép Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai quân đội tại Ukraine.

“Việc NATO tìm cách tiến vào Ukraine là mối đe dọa đối với đất nước chúng tôi. Đó là lý do chúng tôi coi sự hiện diện của lực lượng vũ trang nước ngoài, binh sĩ NATO trên lãnh thổ Ukraine, gần biên giới chúng tôi, là một mối đe dọa” - theo người phát ngôn.

Ông Peskov nói rằng “an ninh của một quốc gia không thể được bảo đảm bằng cách tạo ra mối đe dọa cho quốc gia khác”.

Người phát ngôn nói thêm rằng binh sĩ Triều Tiên không được triển khai trên lãnh thổ Ukraine.

Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.