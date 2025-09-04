Nga phản hồi cáo buộc gây nhiễu GPS máy bay chở Chủ tịch Ủy ban châu Âu 04/09/2025 17:36

Trong cuộc họp báo ngày 4-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bác bỏ cáo buộc rằng Nga cố gắng gây nhiễu hệ thống GPS (hệ thống định vị toàn cầu) trên máy bay chở Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, theo đài RT.

Trước đó, hôm 31-8, máy bay chở bà Von der Leyen đã bị gây nhiễu định vị GPS khi đang cố gắng hạ cánh xuống sân bay ở TP Plovdiv (Bulgaria), buộc máy bay này phải bay vòng vòng trong khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Phó phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Arianna Podestà sau đó cho biết cơ quan này đã nhận được thông tin từ chính quyền Bulgaria rằng họ nghi ngờ điều này là do sự can thiệp của Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: AFP

Đáp lại, bà Zakharova gọi đây là những cáo buộc vô lý và hoàn toàn sai sự thật, đồng thời khẳng định Nga sẽ tiếp tục đấu tranh với thông tin sai lệch của phương Tây nhằm làm mất uy tín của Nga trên trường quốc tế.

Bà Zakharova cho rằng những phát ngôn này nhằm mục đích đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề mà Liên minh châu Âu đang gặp phải, như nền kinh tế đang xấu đi.

Người phát ngôn cũng chỉ ra dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy máy bay của bà von der Leyen "báo cáo chất lượng tín hiệu GPS tốt từ lúc cất cánh đến khi hạ cánh".

Việc gây nhiễu và giả mạo GPS ngăn máy bay truy cập vào các hệ thống định vị như GPS hoặc Galileo hoặc làm sai lệch dữ liệu vị trí ngày càng xảy ra nhiều như một phương tiện để gây nhiễu các hoạt động dân sự hoặc quân sự.

Các chính phủ châu Âu đã cảnh báo tình trạng này đã xảy ra ở khu vực Biển Baltic kể từ năm 2022 và yêu cầu Ủy ban châu Âu hành động quyết liệt với Nga và Belarus - những đối tượng mà họ cho là gây ra những vụ việc này.