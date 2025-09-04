Ông Putin lên tiếng vụ ông Trump nói Nga, Trung Quốc, Triều Tiên 'âm mưu chống Mỹ' 04/09/2025 09:51

Trong cuộc họp báo sau chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Nga, Trung Quốc và Triều Tiên đang "âm mưu" chống Mỹ.

Trước đó, vào ngày Trung Quốc duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai hôm 3-9, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng ông chúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người dân Trung Quốc có một ngày lễ tuyệt vời và đáng nhớ.

Ông Trump cũng “gửi lời chào trân trọng nhất đến Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, khi các vị đang âm mưu chống Mỹ”.

Theo trang web chính thức của tổng thống Nga, bình luận về phát biểu của ông Trump, ông Putin nói rằng ông có mối quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Mỹ.

Ông Putin nhấn mạnh rằng trong 4 ngày công tác tại Trung Quốc, trong các cuộc hội đàm, kể cả chính thức lẫn không chính thức, chưa có nhân vật nào bày tỏ bất kỳ ý kiến tiêu cực nào về chính quyền Mỹ hiện tại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời họp báo ngày 3-9. Ảnh: AFP

“Tôi muốn nhấn mạnh là tất cả những người đối thoại với tôi đều ủng hộ cuộc gặp giữa tôi và ông Trump tại Anchorage (bang Alaska, Mỹ). Tất cả họ đều bày tỏ niềm hy vọng rằng lập trường của Tổng thống Trump và lập trường của Nga, cũng như các bên tham gia đàm phán khác, sẽ dẫn đến chấm dứt xung đột (giữa Nga và Ukraine - PV)” - ông Putin khẳng định.

Theo ông Putin, sở dĩ ông nói những điều này một cách công khai vì cả thế giới sẽ nghe thấy và đó là sự đảm bảo tốt nhất rằng ông đang nói thật. Bởi những lãnh đạo mà ông đã nói chuyện trong bốn ngày qua sẽ nghe thấy điều ông nói và sẽ xác nhận là đúng sự thật.

Trước đó cùng ngày, Trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov khẳng định ông Putin, ông Tập và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không hề có "âm mưu chống lại Mỹ" và không ai trong số ba nhà lãnh đạo này từng có những suy nghĩ như vậy.

"Hơn nữa, tôi có thể nói rằng mọi người đều hiểu vai trò của Mỹ, chính quyền hiện tại của Tổng thống Trump, và cá nhân Tổng thống Trump trong các diễn biến quốc tế hiện nay" - ông Ushakov bày tỏ.

Sáng 3-9, Trung Quốc long trọng tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh. Nhiều nguyên thủ, lãnh đạo, quan chức các nước đã được mời tham dự sự kiện này, trong đó có Tổng thống Putin và ông Kim.