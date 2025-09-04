Ông Putin họp báo sau chuyến thăm Trung Quốc, nhấn mạnh 3 điểm 04/09/2025 06:15

Ngày 3-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức họp báo sau khi ông kết thúc chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Trung Quốc, theo đài RT.

Ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky, biết ơn sự hòa giải của ông Trump

Tổng thống Putin làm rõ rằng Moscow không phản đối việc cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine nhưng việc này không nên làm suy yếu an ninh của các quốc gia khác, trong đó có Nga. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng Kiev không được gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng có thể trở thành thành viên Liên minh Châu Âu (EU).

Tổng thống Putin khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh mối lo ngại của Moscow rằng chức vụ tổng thống của ông Zelensky thiếu tính chính danh và đặt câu hỏi liệu cuộc gặp với đối tượng như vậy có thực sự có ý nghĩa hay không.

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp báo ngày 3-9. Ảnh: TASS

Ông Putin cho rằng khả năng giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine có thể đã tiến triển hơn nhờ sự giúp đỡ của Mỹ và Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền của ông Trump dường như có "mong muốn thực sự tìm ra giải pháp".

"Tôi nghĩ rằng có một tia sáng cuối đường hầm. Hãy xem tình hình diễn biến thế nào. Nếu không, chúng tôi sẽ phải dùng vũ lực để đạt được tất cả các mục tiêu đã đặt ra" - Tổng thống Putin nói.

Ông Putin cũng bác thông tin về các cuộc thảo luận về vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine để đổi lấy việc nhượng lại các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố chủ quyền. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định vấn đề lãnh thổ chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của Moscow.

Theo ông, chiến dịch quân sự đặc biệt này là cuộc đấu tranh cho "nhân quyền, cho quyền của người dân sống trên các vùng lãnh thổ này được nói tiếng mẹ đẻ và sống theo văn hóa và truyền thống của họ".

Ông Putin nói về tình hình chiến sự

Tổng thống Putin cho biết Nga đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự đặc biệt với tốc độ khác nhau tại nhiều khu vực. Trong khi đó Ukraine đang cố gắng bịt lỗ hổng bằng cách "chuyển các đơn vị có năng lực nhất từ ​​một khu vực khá khó khăn sang các khu vực chiến đấu khác mà Ukraine cho là quan trọng hơn".

Theo ông Putin, tất cả các nhóm quân của Nga đều đang tiến công thành công và quân Ukraine không có khả năng tiến hành các hoạt động tấn công quy mô lớn và đang cố gắng giữ vững phòng tuyến.

"Lực lượng dự bị của quân đội Ukraine đang cạn kiệt và các đơn vị sẵn sàng chiến đấu hiện chỉ có 47-48% quân số. Tình hình đã đến giai đoạn nguy cấp nhất” - ông Putin nói.

Kết quả chuyến công du Trung Quốc

Chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày lần này được coi là chuyến công du nước ngoài dài nhất của nhà lãnh đạo Nga kể từ năm 2014. Tổng thống Putin đã dự nhiều sự kiện cấp cao và các cuộc gặp gỡ không chính thức với nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới.

Ông Putin đánh giá rằng chuyến công du này rất hữu ích. Việc dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) không chỉ "tốt cho việc gặp gỡ tại bàn đàm phán mà quan trọng hơn là để tổ chức nhiều cuộc thảo luận không chính thức về bất kỳ vấn đề nào cùng quan tâm trong bầu không khí thân mật và hữu nghị".

Theo ông Putin, sự đoàn kết của tất cả những thành viên tham dự thượng đỉnh SCO là minh chứng rất quan trọng cho thái độ tích cực và sự tự tin rằng các nước sẽ có thể đạt được mục tiêu của mình.

Ông Putin cũng đánh giá rằng Sáng kiến Quản trị Toàn cầu mà ông Tập Cận Bình đề xuất trong hội nghị là rất quan trọng và mang tính cấp thiết.