VIDEO: Ông Putin và ông Kim gặp song phương tại Trung Quốc 03/09/2025 13:16

Ngày 3-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có cuộc gặp song phương tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), theo hãng thông tấn TASS.

Cả hai nhà lãnh đạo đều là khách mời của lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống phát xít của nhân dân thế giới.

Theo TASS, ông Putin và ông Kim gặp nhau sau sự kiện duyệt binh. Cuộc hội đàm diễn ra tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài, nơi nhà lãnh đạo Nga lưu trú trong chuyến thăm.

Video Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bước lên xe chuẩn bị cho cuộc gặp song phương. Nguồn: TASS

Tại cuộc gặp, ông Putin nói rằng quân đội Triều Tiên đã tham gia vào "chiến dịch giải phóng tỉnh Kursk (Nga) khỏi các lực lượng vũ trang Ukraine" theo sáng kiến cá nhân của ông Kim.

Tổng thống Nga nói rằng các binh sĩ Triều Tiên đã chiến đấu một cách quả cảm và anh dũng.

“Theo sáng kiến của Ngài, như mọi người đều biết, các đơn vị đặc nhiệm của các bạn đã tham gia giải phóng tỉnh Kursk, hoàn toàn phù hợp với hiệp ước mới của chúng ta. Tôi muốn ghi nhận rằng các chiến sĩ của các bạn đã chiến đấu quả cảm và anh dũng” - ông Putin nói với ông Kim.

Văn phòng của ông Kim chưa đưa ra thông tin về nội dung cuộc gặp.