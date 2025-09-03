ẢNH-VIDEO: Loạt khí tài hạng nặng nội địa tham gia duyệt binh tại Trung Quốc 03/09/2025 10:54

(PLO)- Loạt khí tài hạng nặng nội địa từ nhiều lực lượng chiến lược nòng cốt của Trung Quốc đã xuất hiện tại lễ duyệt binh ở quảng trường Thiên An Môn sáng 3-9.

Ngày 3-9 tại quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống phát xít của nhân dân thế giới, theo hãng thông tấn Tân Hoa xã.

Theo đài CCTV, có hơn 50.000 người tập trung tại Thiên An Môn để theo dõi lễ duyệt binh. Sự kiện còn có sự góp mặt của 26 lãnh đạo các nước trên thế giới.

Một góc Quảng trường Thiên An Môn nơi diễn ra lễ duyệt binh ở Trung Quốc sáng 3-9. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Đội Danh dự Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) diễu hành qua Quảng trường Thiên An Môn trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 3-9. Ảnh: CGTN

Trực thăng mang theo các biểu ngữ với dòng chữ “Công lý sẽ chiến thắng”, “Hòa bình sẽ chiến thắng” và “Nhân dân sẽ chiến thắng” bay trên bầu trời Bắc Kinh. Ảnh: CGTN

﻿ Lực lượng Tác chiến Thông tin được kiểm duyệt với các trang bị tác chiến mạng, chế áp điện tử và bảo đảm thông tin. Các trang thiết bị này có khả năng trinh sát, giám sát toàn phổ, chế áp đối phương, đồng thời thiết lập hệ thống liên lạc mới, hỗ trợ tác chiến hiệp đồng trên chiến trường đa miền. Ảnh: CGTN

Đội hình Đổ bộ Đường không thể hiện năng lực của Trung Quốc trong triển khai đường không và yểm trợ cơ động với trang bị hạng nặng. Lực lượng này đi đầu trong khả năng phản ứng nhanh và tấn công chiều sâu của quân đội Trung Quốc. Hai loại pháo phản lực phóng loạt hình hộp 191 có thể thực hiện cả nhiệm vụ tấn công và yểm trợ chiến thuật, góp phần mở rộng đáng kể năng lực tác chiến trên bộ của quân đội. Ảnh: CGTN

Các đội hình Phát hiện Cảnh báo sớm, Phòng không và Chống UAV sử dụng radar di động thế hệ mới, tên lửa đất đối không nhiều lớp và vũ khí công suất cao để phát hiện, cảnh báo sớm và vô hiệu hóa mọi mối đe dọa từ trên không, bao gồm máy bay tàng hình, tên lửa đạn đạo và UAV. Ảnh: CGTN

Các đội hình Vũ khí Phòng không trên tàu sân bay, Tên lửa Chống hạm và Vũ khí Dưới nước gồm hệ thống phòng không ba chiều, tên lửa chống hạm và ngư lôi các loại, có khả năng tấn công mọi mục tiêu trên không, trên biển và dưới biển. Ảnh: CGTN

Trong đội hình Tấn công trên bộ, xe tăng T-99B có sức mạnh tấn công vượt trội. Các xe tăng T-100 và xe chiến đấu T-100 có khả năng tác chiến hiệp đồng. Ảnh: CGTN

Các đội hình Tác chiến Không người lái trên bộ, trên biển và trên không có khả năng thực hiện trinh sát, tấn công, gỡ mìn, chiếm lĩnh mục tiêu và hỗ trợ hiệp đồng. Các thiết bị có thể hoạt động độc lập, linh hoạt theo nhóm, điều khiển từ xa, tấn công khó phát hiện và phối hợp tự động, mở ra mô hình tác chiến tương lai kết hợp giữa lực lượng có người lái và không người lái. Ảnh: CGTN

Đội hình Hỗ trợ Hậu cần và Hỗ trợ Trang bị gồm các phương tiện cứu thương, bệnh viện dã chiến, tiếp nhiên liệu, cung cấp lương thực, cùng xe sửa chữa và bảo dưỡng cơ giới, đảm bảo hậu cần và duy trì trang bị cho lực lượng tác chiến. Ảnh: CGTN

Các loại tên lửa siêu vượt âm mới, gồm YJ-21, DF-17 và DF-26D, có khả năng bay với tốc độ cực cao, vượt trội trong việc xuyên thủng phong tỏa và đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Đây là vũ khí then chốt để giành chiến thắng trong tác chiến mọi điều kiện thời tiết. Ảnh: CGTN

Đội hình Tên lửa Hành trình, gồm CJ-20A, YJ-18C và CJ-1000, có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa. Ảnh: CGTN

Máy bay vận tải là tài sản then chốt trong năng lực vận tải chiến lược của Quân đội Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Máy bay ném bom chiến lược H-6N cùng các máy bay H-6K và H-6J bay trong Đội hình Máy bay Ném bom, có khả năng tấn công tầm xa, tuần tra diện rộng và tiến công ngoài khu vực phòng thủ. Ảnh: CGTN

Đội hình Máy bay Trên tàu sân bay gồm hai đội hình chữ V với các loại máy bay J-15DH, J-15DT, J-35 và J-15T. Từ cất cánh kiểu nhảy ván đến cất cánh bằng bàn đẩy, đội hình cho thấy máy bay trên tàu sân bay của Trung Quốc đã có bước phát triển nhảy vọt. Ảnh: CGTN

Đội hình Tên lửa Hạt nhân gồm tên lửa JL-1 phóng từ không khí tầm xa, JL-3 phóng từ tàu ngầm xuyên lục địa, DF-61 phóng từ đất liền xuyên lục địa và tên lửa DF-31BJ mới phóng từ đất liền xuyên lục địa. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc trình diễn lực lượng hạt nhân đồng thời trên đất liền, biển và không trung. Ảnh: CGTN

Cuối cùng, Đội hình Máy bay Huấn luyện gồm bảy máy bay J-10 bay vòng cung trên bầu trời Bắc Kinh. Ảnh: CGTN

Đội hình Máy bay Huấn luyện J-10 của Trung Quốc trong lễ duyệt binh sáng 3-9. Ảnh: AFP

Loạt khí tài hạng nặng tham gia lễ duyệt binh ở Trung Quốc sáng 3-9. Nguồn: CGTN

Trung Quốc thả bồ câu và bóng bay kết thúc lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng tron

cuộc kháng chiến chống phát xít của nhân dân thế giới. Nguồn: CGTN