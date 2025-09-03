Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu khai mạc lễ duyệt binh ở Trung Quốc 03/09/2025 08:51

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài diễn văn quan trọng khai mạc lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới, sau đó duyệt đội hình quân đội trên Đại lộ Trường An.

Khoảng 9 giờ sáng 3-9 (giờ Bắc Kinh), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài diễn văn quan trọng khai mạc lễ duyệt binh niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới, tổ chức tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

“Hôm nay, chúng ta long trọng tụ hội để tưởng nhớ lịch sử, tri ân các bậc tiền liệt, trân trọng hòa bình và cùng nhau khai mở tương lai” - ông Tập Cận Bình nói.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ duyệt binh ở Trung Quốc ngày 3-9. Ảnh chụp màn hình đài CGTN

Xe chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội hình quân đội trên Đại lộ Trường An, Bắc Kinh ngày 3-9. Ảnh chụp màn hình CCTV 13

Thay mặt trung ương đảng, quốc hội, quốc vụ viện, chính hiệp toàn quốc và quân ủy trung ương Trung Quốc, ông Tập Cận Bình gửi lời thể hiện sự kính trọng sâu sắc đến các cựu chiến binh, các đồng chí từng tham gia kháng chiến, những người yêu nước và tướng lĩnh trên cả nước.

Ông Tập Cận Bình cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các chính phủ và bạn bè quốc tế từng giúp đỡ nhân dân Trung Quốc, đồng thời nhiệt liệt chào mừng các vị khách quốc tế tham dự đại hội.

Theo ông Tập Cận Bình, lịch sử đã cảnh tỉnh nhân loại rằng vận mệnh của các dân tộc gắn bó mật thiết với nhau.

"Chỉ khi các quốc gia, dân tộc bình đẳng đối đãi, hòa thuận chung sống và tương trợ lẫn nhau thì mới có thể duy trì an ninh chung, loại bỏ căn nguyên chiến tranh, không để bi kịch lịch sử tái diễn" - ông Tập Cận Bình khẳng định.