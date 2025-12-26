Tính đến nay, công dân những nước nào đang bị cấm nhập cảnh vào Mỹ? 26/12/2025 13:00

(PLO)- Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh với công dân 39 quốc gia, áp dụng toàn diện hoặc một phần, viện dẫn lý do an ninh.

Đến thời điểm hiện nay, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ban hành và mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân của 39 quốc gia và vùng lãnh thổ, với các mức độ hạn chế khác nhau.

Trong đó, 19 quốc gia cùng người sử dụng giấy tờ đi lại do Chính quyền Palestine cấp bị áp dụng lệnh cấm nhập cảnh toàn diện, chặn cả visa định cư lẫn không định cư; 20 quốc gia còn lại chịu hạn chế một phần, chủ yếu đối với visa định cư và một số diện visa không định cư như du lịch, du học và trao đổi.

Tổng thống Trump cho rằng các biện pháp này là cần thiết vì lo ngại an ninh quốc gia.

Nguồn: american immigration council. Đồ họa: DƯƠNG KHANG

Vì lệnh cấm chủ yếu nhằm hạn chế việc nhập cảnh, nên về mặt trước mắt, những người đang hiện diện tại Mỹ không bị tác động trực tiếp.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 11, Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đã áp dụng việc tạm dừng toàn diện đối với quá trình xét duyệt mọi quyền lợi nhập cư của công dân thuộc các quốc gia nằm trong diện lệnh cấm.

Việc tạm dừng này áp dụng cho tất cả các loại quyền lợi, bao gồm hồ sơ xin visa, xin thẻ xanh, thậm chí cả các lễ tuyên thệ nhập quốc tịch.