Ông Trump ký lệnh đưa thêm 7 nước vào danh sách bị cấm nhập cảnh vào Mỹ 17/12/2025 09:09

(PLO)- Từ ngày 1-1-2026, Mỹ sẽ thi hành lệnh cấm nhập cảnh với công dân đến từ 19 nước và quy định hạn chế một phần đối với công dân 20 nước khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16-12 đã bổ sung 7 quốc gia vào danh sách các nước mà công dân hoàn toàn bị cấm nhập cảnh vào Mỹ và thêm 15 quốc gia khác phải chịu lệnh hạn chế một phần, theo đài CNN.

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh mở rộng và tăng cường quy định hạn chế nhập cảnh đối với công dân đến từ “các quốc gia có những thiếu sót nghiêm trọng, dai dẳng và đã được chứng minh trong việc sàng lọc, kiểm tra và chia sẻ thông tin nhằm bảo vệ đất nước [Mỹ] khỏi các mối đe dọa an ninh quốc gia và an toàn công cộng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Theo sắc lệnh hôm 16-12, danh sách các quốc gia bị hạn chế nhập cảnh một phần tăng từ 7 lên 20 sau khi 15 nước khác - chủ yếu ở châu Phi - bị thêm vào danh sách hạn chế, trong khi Lào và Sierra Leone bị chuyển vào diện bị cấm hoàn toàn.

Công dân 5 nước Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, tương tự quy định đã áp dụng trước đó với Afghanistan, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Myanmar, Somalia, Sudan và Yemen.

Các lệnh hạn chế này không áp dụng cho người thường trú hợp pháp tại Mỹ hoặc người đang sở hữu một số loại thị thực Mỹ nhất định và những cá nhân mà việc nhập cảnh của họ phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Quy định hạn chế mở rộng này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Việc mở rộng hạn chế nhập cảnh này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump tăng cường hơn nữa các biện pháp trấn áp nhập cư sau vụ xả súng do một người tị nạn gốc Afghanistan thực hiện hồi cuối tháng 11 làm một thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.