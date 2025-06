Tehran lên tiếng vụ Mỹ cấm công dân nhiều nước nhập cảnh, trong đó có Iran 07/06/2025 19:08

Ngày 7-6, Iran lên án quyết định của Mỹ về việc cấm nhập cảnh đối với công dân Iran và 11 quốc gia khác (chủ yếu ở Trung Đông và châu Phi), cho rằng đây là biểu hiện của “tư tưởng phân biệt chủng tộc”, theo trang web Bộ Ngoại giao Iran (mfa.ir).

Vụ trưởng Vụ kiều bào thuộc Bộ Ngoại giao Iran - ông Alireza Hashemi-Raja chỉ trích chính sách mới là hành động "thù địch sâu sắc đối với người Iran và người Hồi giáo", đồng thời cho rằng nó "vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế".

Iran cảnh báo Mỹ phải "chịu trách nhiệm pháp lý quốc tế" cho chính sách mà Tehran gọi là phân biệt đối xử và tước đoạt quyền di chuyển chỉ dựa trên quốc tịch hoặc tôn giáo.

Quốc kỳ Mỹ (trái) và quốc kỳ Iran. Ảnh minh họa: TEHRAN TIMES

Ông Hashemi Raja tái khẳng định rằng Iran "sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của công dân Iran trước những hệ quả từ quyết định mang tính phân biệt đối xử của chính phủ Mỹ".

Mỹ hiện là nơi sinh sống của cộng đồng người Iran hải ngoại lớn nhất, với khoảng 1,5 triệu người tính đến năm 2020, theo số liệu từ Bộ Ngoại giao Iran.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, ngày 4-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân của một số quốc gia với lý do lo ngại về rủi ro an ninh quốc gia, theo tờ The New York Times.

Theo đó, Mỹ sẽ cấm nhập cảnh đối với công dân của 12 quốc gia, gồm: Afghanistan, Myanmar, Chad, CH Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.

Cạnh đó, Mỹ cũng siết kiểm soát nhập cảnh đối với người đến từ 7 nước, gồm: Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela.

Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực từ tuần sau, ngày 9-6.