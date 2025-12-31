Mỹ tiếp tục dỡ trừng phạt cá nhân liên quan Nga, lần thứ 3 trong 2 tháng 31/12/2025 07:53

(PLO)- Trong 2 tháng gần đây Mỹ liên tiếp có các động thái dỡ bỏ trừng phạt đối với nhiều thực thể và cá nhân mà Mỹ cho có liên quan Nga.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với bà Alexandra Buriko - cựu Giám đốc tài chính (CFO) của ngân hàng Sberbank lớn nhất tại Nga, theo hãng tin Reuters và hãng thông tấn TASS.

Thông báo trên trang web chính thức hôm 30-12, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Mỹ cho biết bà Buriko sẽ không còn phải chịu các hạn chế vì mối liên hệ của bà với Sberbank, song không nêu lý do cho quyết định này.

Cựu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CFO ngân hàng Sberbank (Nga) Alexandra Buriko. Ảnh: frankmedia.ru

Bà Alexandra Buriko, sinh năm 1977, là nhà quản lý doanh nghiệp hàng đầu của Nga. Bà từng đảm nhận chức CFO, rồi Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn nhôm Nga RUSAL - một thực thể cũng bị Mỹ trừng phạt từ năm 2018. Bà bắt đầu làm việc tại Sberbank vào đầu năm 2020 ở vị trí CFO và đảm nhiệm thêm chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng này từ tháng 2-2022.

Bà Buriko nằm trong nhóm các giám đốc điều hành cấp cao và thành viên hội đồng quản trị của các ngân hàng lớn tại Nga bị phương Tây trừng phạt sau khi chiến sự nổ ra giữa Nga và Ukraine vào tháng 2-2022. Tuy nhiên, chưa đầy 10 ngày sau khi Mỹ công bố biện pháp hạn chế trên, bà Buriko đã rời khởi Sberbank.

Bà Buriko đã kiện Bộ Tài chính Mỹ tại một tòa sơ thẩm liên bang ở thủ đô Washington D.C (Mỹ) vào tháng 12-2024. Bên nguyên lập luận rằng bà Buriko đã cắt đứt quan hệ với Sberbank vài ngày sau khi ngân hàng này bị trừng phạt và việc bà tiếp tục nằm trong danh sách trừng phạt là bất hợp pháp.

Bà Buriko và chính quyền Mỹ trong năm 2025 đã nhiều lần tuyên bố rằng họ đang đàm phán để giải quyết vụ việc.

Đầu tháng 12-2025, Bộ Tài chính Mỹ thông báo dỡ bỏ 6 thực thể và 2 cá nhân khỏi danh sách trừng phạt liên quan Nga. Những đối tượng này bao gồm các công ty hoạt động tại Cyprus, Phần Lan, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các cá nhân có liên quan các công ty này.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ hồi tháng 11 thông báo loại bỏ một số cá nhân khỏi danh sách trừng phạt chống Nga. Những người này trước đó bị trừng phạt với cáo buộc có liên hệ với nhà tài phiệt Nga có quan hệ mật thiết với Điện Kremlin - ông Alisher Usmanov. Phía Mỹ cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào vào thời điểm đó.