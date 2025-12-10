Anh trừng phạt loạt thực thể và cá nhân Nga, Trung Quốc liên quan tấn công mạng, tin giả 10/12/2025 09:09

(PLO)- Anh trừng phạt 9 thực thể và cá nhân Nga và Trung Quốc với cáo buộc lan truyền tin giả và tấn công mạng nhắm vào London và đồng minh; Bắc Kinh đã gửi công hàm phản đối; Moscow chưa lên tiếng.

Bộ Ngoại giao Anh hôm 9-12 đã trừng phạt một số thực thể và cá nhân của Nga và Trung Quốc với cáo buộc tấn công mạng và lan truyền tin giả chống lại London và các đồng minh, theo hãng tin AFP.

Cổng thông tin chính thức của Chính phủ Anh đã đăng tài liệu chính sách của bộ ngoại giao nước này, cảnh báo rằng khắp châu Âu đang chứng kiến ​​“sự leo thang của các mối đe dọa hỗn hợp - từ chiến tranh theo nghĩa vật lý đến chiến tranh mạng và chiến tranh thông tin” do “các quốc gia nước ngoài ác ý” tiến hành.

Triết gia bị cho là có quan điểm cực đoạn Aleksandr Dugin - một trong những cá nhân người Nga mới bị Anh áp lệnh trừng phạt hôm 9-12. Ảnh: RIA NOVOSTI

Bộ Ngoại giao Anh cáo buộc một số tổ chức ở Nga chịu trách nhiệm cho các mạng lưới trực tuyến độc hại đang phát tán các tin giả và nội dung giả mạo deepfake do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức “nhằm thúc đẩy các mục tiêu chiến lược của Nga”, trong đó có xung đột đang xảy ra với Ukraine.

Với lý do trên, Anh liệt thêm 5 thực thể Nga vào danh sách trừng phạt. Đây là các công ty truyền thông, trung tâm nghiên cứu và cơ quan báo chí độc lập bị London cáo buộc tham gia hoặc làm bình phong cho các hoạt động bị coi là “lan truyền tin giả” của Điện Kremlin. Một doanh nhân Nga – ông chủ của công ty truyền thông trong danh sách đen – cũng bị trừng phạt.

Nổi bật trong danh sách bị trừng phạt là triết gia bị cho là có quan điểm cực đoan Aleksandr Dugin và Trung tâm Chuyên môn Địa chính trị (CSEGR) mà nhân vật này sáng lập. Hồi tháng 8-2022, con gái ông là bà Darya Dugina đã bị sát hại trong một vụ đánh bom xe ở ngoại ô Moscow.

Trước đó, chính phủ Anh đã trừng phạt 31 tổ chức và cá nhân khác của Nga với các cáo buộc liên quan “cuộc chiến thông tin của Nga”.

Cùng ngày 9-12, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết nước này cũng nhắm mục tiêu vào 2 thực thể tại Trung Quốc vì hành vi mà London cáo buộc là “cuộc tấn công mạng nhằm vào Anh và các đồng minh”.

Trước đó, Anh và các đồng minh hồi tháng 8 cáo buộc 3 công ty khác của Trung Quốc là “các thế lực không bị kiểm soát ở Trung Quốc” tham gia vào một chiến dịch gián điệp mạng quy mô lớn tên “Salt Typhoon” nhắm vào chính phủ các phương Tây.

Nga chưa bình luận sau lệnh trừng phạt của Anh. Trước đó, Moscow nhiều lần bác bỏ liên can các cuộc tấn công mạng ở Anh và phương Tây.

Còn Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh cho biết Bắc Kinh “kiên quyết phản đối” động thái của London và “đã gửi công hàm phản đối” tới Anh, theo tờ Global Times.

Trung Quốc cáo buộc ngược lại rằng Anh đang cùng Mỹ “cố tình bôi nhọ” và áp đặt các lệnh trừng phạt “đơn phương, bất hợp pháp” lên Trung Quốc. London chưa phản hồi sau các động thái của Đại sứ quán Trung Quốc.