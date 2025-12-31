Cạy cốp xe máy của người phụ nữ lấy trộm hơn 1 tỉ và 11 chỉ vàng 31/12/2025 09:03

(PLO)- Người phụ nữ để trong cốp xe máy hơn 1 tỉ đồng, 11 chỉ vàng cùng 3 sổ tiết kiệm rồi gửi tại bãi giữ xe của bệnh viện bị trộm cạy mất.

Ngày 31- 12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Tấn Được (30 tuổi, thường trú phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó chiều 22- 12, chị T (thường trú tỉnh Đồng Nai) để trong cốp xe máy số tiền hơn 1 tỷ đồng, 11 chỉ vàng 9999, 1 đôi bông bằng vàng trắng, 1 giấy chứng nhận sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm cùng các loại giấy tờ tuỳ thân khác.

Sau đó chị T gửi xe máy tại nhà giữ xe khu B tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để khám bệnh. Khi khám xong chị T ra lấy xe ra về thì phát hiện các tài sản trong cốp xe nói trên đã bị mất nên đến Công an phường trình báo.

Đỗ Tấn Được cùng tang vật khi bị bắt. Ảnh: Công an

Lực lượng công an đã nhanh chóng kiểm tra hệ thống camera giám sát và xác định Đỗ Tấn Được thực hiện hành vi trộm cắp và tiến hành truy bắt.

Sau 1 tuần truy bắt, tối 28- 12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Biên Hòa bắt giữ công Đỗ Tấn Được, thu giữ toàn bộ tài sản trộm cắp.

Được biết, nghi can Được đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò ranh ma hòng qua mắt lực lượng chức năng.