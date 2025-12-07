1 phụ nữ trộm nhiều tài sản của lưu học sinh Lào 07/12/2025 18:19

(PLO)- Công an Phường An Đông truy bắt một phụ nữ trộm nhiều tài sản của lưu học sinh Lào tại ký túc xá Trường Dự bị Đại học TP.HCM, thu hồi nhiều tài sản.

Ngày 7-12, Công an Phường An Đông, TP.HCM, cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt thành công một phụ nữ, thu hồi nhiều tài sản bị mất của nhóm lưu học sinh Lào tại ký túc xá Trường Dự bị Đại học TP.HCM.

Camera ghi lại hình ảnh của Th đột nhập trộm nhiều tài sản.

Trước đó, ngày 27-11, Công an Phường An Đông tiếp nhận trình báo vụ việc bốn lưu học sinh Lào bị kẻ gian trộm cắp tài sản tại Ký túc xá Trường Dự bị Đại học TP.HCM (91 Nguyễn Chí Thanh).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 ngày 24-11, hình ảnh cho thấy đối tượng nữ khoảng 30 tuổi lẻn vào khu ký túc xá, lấy trộm nhiều tài sản của sinh viên.

Ngay sau đó Công an Phường An Đông đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02),Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc, truy xét.

Qua đó, lực lượng chức năng xác định là NTTh. (33 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp), người này thường xuyên thay đổi trang phục, balo để qua mặt cơ quan công an, đồng thời thực hiện thêm một vụ trộm trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Tây.

Các vị trí mà Th đột nhập kí túc xá trộm nhiều tài sản của nhóm lưu học sinh Lào.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Th và tiến hành bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Th thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm, lấy cắp 1 máy tính, 1 điện thoại iPhone, 9 triệu đồng, 100 USD cùng nhiều tài sản khác.

Khám xét nơi cư trú của Th tại phường Bình Hưng Hoà, TP.HCM, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan hành vi phạm tội.

Công an Phường An Đông khẳng định việc nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam an toàn, thân thiện, tạo niềm tin cho cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước láng giềng.

Công an Phường An Đông khuyến cáo lưu học sinh, sinh viên không chủ quan khi ra vào ký túc xá, khóa cửa phòng kỹ lưỡng, ngay cả khi vắng mặt trong thời gian ngắn; cất giữ tài sản có giá trị ở nơi an toàn.

Đồng thời, tăng cường cảnh giác với người lạ trong khu vực, kịp thời báo cáo thầy cô hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.