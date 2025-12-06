Lời khai ban đầu của nghi phạm vụ dùng dao đâm chết người trên đường ở TP.HCM 06/12/2025 22:58

(PLO)- Mâu thuẫn từ việc “xin đá lạnh” để uống nước, người đàn ông mặc đồ xe ôm công nghệ dùng dao đâm chết người trên đường 339, phường Phước Long, TP.HCM.

Tối 6‑12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Phước Long lập hồ sơ, lấy lời khai VAT (43 tuổi, ngụ TP.HCM) - nghi can dùng dao đâm tử vong ông NNM (41 tuổi) gần giao lộ đường 339 – Đỗ Xuân Hợp, TP.HCM.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo thông tin ban đầu, mâu thuẫn giữa VAT (43 tuổi, ngụ TP.HCM) và ông NNM (41 tuổi) xuất phát từ việc T. chạy xe ôm công nghệ gần khu vực. T. nhiều lần đến quán của vợ ông M. xin đá lạnh để bỏ vào bình nước mang theo nhưng bị từ chối.

Sau khi từ chối, vợ ông M. kể lại với chồng. Tối 6-12, ông M. đi ra nói chuyện với T. và hai bên xảy ra cãi vã. Tại đây, T. cầm dao thủ sẵn đâm ông M., dẫn đến nạn nhân tử vong.

Nghi phạm VAT (43 tuổi, ngụ TP.HCM) khi chuẩn bị tiếp cận ông M. Ảnh người dân cung cấp.

Trước đó, người dân sống gần giao lộ đường 339 – đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, nghe tiếng hô hoán và phát hiện ông M. nằm bất động trên vũng máu, trên người có vết thương nặng.

Vụ việc xảy ra gần giao lộ đường 339 - Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Người dân gần hiện trường cho biết, trước đó có thấy một nam thanh niên mặc đồ giống xe ôm công nghệ tiếp cận ông M và dùng vật nhọn đâm nạn nhân, sau đó lập tức rời khỏi hiện trường bằng xe máy.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM có mặt đã phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh các tuyến đường gần khu vực xảy ra vụ án, thu thập lời khai nhân chứng để truy xét. Hơn 2 giờ sau, nghi phạm VAT đã bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.