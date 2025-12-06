Bắt nghi phạm mặc đồ xe ôm công nghệ dùng dao đâm chết người trên đường ở TP.HCM 06/12/2025 21:18

(PLO)– Công an TP.HCM đã truy bắt thành công nghi can dùng dao đâm chết người đàn ông gần giao lộ đường 339 – Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long, TP.HCM) sau hơn 2 giờ gây án.

Tối 6-12, Công an TP.HCM đã khống chế và đưa về trụ sở làm việc nghi can dùng dao đâm tử vong ông NNM (41 tuổi) trên đường 339, phường Phước Long, TP.HCM.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: PHẠM HẢI

Tối cùng ngày, Công an TP.HCM phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, thu thập dấu vết, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, người dân gần giao lộ đường 339 – Đỗ Xuân Hợp nghe tiếng hô hoán nên chạy ra kiểm tra. Khi đến nơi, mọi người thấy ông M nằm bất động trên mặt đường, bên cạnh có nhiều vũng máu.

Nhân chứng cho hay trước thời điểm vụ án xảy ra, một nam thanh niên mặc đồng phục xe ôm công nghệ tiếp cận ông M. rồi bất ngờ dùng vật nhọn đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, người này lên xe máy dựng gần đó và rời đi.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng chiều 6-12. Ảnh: XH

Nhiều người dân cũng cho biết nam thanh niên này thường xuất hiện quanh khu vực đường 339 trong trang phục xe ôm công nghệ.

Nhận tin báo, lực lượng trinh sát tiến hành truy xét. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, công an phát hiện nghi can và tiến hành bắt giữ, đưa về trụ sở để phục vụ điều tra.

Như PLO đã đưa tin, chiều cùng ngày, tại khu vực gần giao lộ đường 339 – Đỗ Xuân Hợp, người dân nghe tiếng hô hoán nên chạy ra kiểm tra.

Khi đến nơi, mọi người phát hiện ông NNM (41 tuổi, ngụ TP.HCM) nằm bất động trên mặt đường, bên cạnh có nhiều vũng máu.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc và tổ chức truy tìm nghi can.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.