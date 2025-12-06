Công an truy tìm nghi can mặc đồ xe ôm công nghệ đâm chết người ở TP.HCM 06/12/2025 20:23

(PLO) – Người đàn ông được phát hiện tử vong trên đường 339 (phường Phước Long) sau khi bị một nam thanh niên mặc đồng phục xe ôm công nghệ dùng vật nhọn tấn công rồi bỏ trốn. Công an đang truy tìm nghi phạm.

Tối 6-12, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên đường 339, phường Phước Long, TP.HCM.

Công an truy tìm nghi can mặc đồ xe ôm công nghệ đâm chết người ở TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Khoảng hơn 17 giờ chiều cùng ngày, tại khu vực gần giao lộ đường 339 – Đỗ Xuân Hợp, người dân nghe tiếng hô hoán liền chạy ra kiểm tra.

Khi đến nơi, mọi người phát hiện ông NNM (41 tuổi, ngụ TP.HCM) nằm bất động trên mặt đường, cạnh bên là nhiều vũng máu.

Một người dân sống gần hiện trường cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ án, một nam thanh niên mặc đồng phục xe ôm công nghệ tiếp cận ông M. và bất ngờ dùng vật nhọn đâm vào người ông. Hậu quả nạn nhân mất máu nhiều và tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc và truy bắt nghi can. Ảnh: PHẠM HẢI

Gây án xong, người này chạy đến chiếc xe dựng gần đó, nổ máy rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Một người dân khác cho biết nam thanh niên trên thường xuất hiện quanh khu vực đường 339 trong trang phục xe ôm công nghệ.

Vụ việc xảy ra trên đường 339, gần giao lộ với đường Đỗ Xuân Hợp. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời tiến hành truy tìm nghi can.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.