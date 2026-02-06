5 bị can bị 'phù phép' đất rừng phòng hộ ở Phú Quốc để chiếm đoạt 20 tỉ 06/02/2026 20:02

(PLO)- Năm bị can tại đặc khu Phú Quốc đã cấu kết với một nguyên Trưởng ấp để "phù phép" giấy tờ, biến đất rừng phòng hộ thành đất khai khẩn rồi bán cho người dân, chiếm đoạt số tiền gần 20 tỉ đồng.

Tối 6-2, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT vừa khởi tố năm bị can ngụ đặc khu Phú Quốc để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can gồm: Võ Thành Lợi (46 tuổi), Nguyễn Duy Thành (66 tuổi), Lâm Thị Hồng Hạnh (60 tuổi), Nguyễn Văn Vũ (47 tuổi) và Nguyễn Hữu Vĩnh (63 tuổi).

Từ trái qua: Các bị can Lâm Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Duy Thành, Nguyễn Hữu Vĩnh tại cơ quan công an. Ảnh: CAAG

Trong số này, Công an đã bắt tạm giam bốn tháng đối với Hạnh, Thành, Vũ và Vĩnh; bị cáo Lợi bị khởi tố thêm tội danh. Khám xét nơi ở của các bị can tại đặc khu Phú Quốc, Công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng liên quan đến vụ án.

Trước đó, đầu tháng 12-2025, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Lợi để điều tra tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai. Cơ quan chức năng xác định năm 2025, Lợi tạo dựng giấy tờ giả để bao chiếm hai thửa đất tại đặc khu Phú Quốc dù trước đó từng bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đất.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định năm 2023, Lợi cấu kết với Thành, Hạnh, Vĩnh, Vũ và một số người khác bao chiếm các thửa đất tại khu phố Ông Lang, xã Cửa Dương.

Các bị can tạo dựng nguồn gốc đất bằng cách làm đơn xin xác nhận rồi đưa cho ông Lê Văn Tiền (nguyên Trưởng ấp Ông Lang) ký xác nhận, đóng dấu. Các đối tượng còn lùi thời gian xác nhận về các năm 2000, 2001 nhằm hợp thức hóa quá trình khai khẩn, canh tác.

Đầu tháng 12-2025, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Lợi để điều tra tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai. Ảnh: CAAG

Sau khi hợp thức hóa, các bị can bán diện tích đất trên cho bà NTL (ngụ đặc khu Phú Quốc) để chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng. Theo công an, toàn bộ 10 thửa đất bán cho bà L. đều là đất rừng phòng hộ do Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi những người liên quan sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Đồng thời, đề nghị các bị hại liên hệ Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường để được hướng dẫn, giải quyết.