1 thư ký TAND tỉnh An Giang bị bắt khi đang nhận tiền 'giúp giảm án' 31/01/2026 12:55

(PLO)- Bị can Phước yêu cầu con gái bị cáo trong vụ án đưa riêng 300 triệu đồng để giúp giảm án. Sau thỏa thuận nhiều lần, số tiền này được Phước giảm xuống còn 100 triệu đồng.

Ngày 31-1, Công an tỉnh An Giang cho hay Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố và thực hiện tạm giam bị can Bùi Hữu Phước (25 tuổi, quê quán phường Vũng Tàu, TP.HCM) để điều tra tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, Phước được phân công làm Thư ký phiên tòa theo dõi một vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị can Bùi Hữu Phước bị Công an tỉnh An Giang﻿ bắt tạm giam để điều tra tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Để có tiền tiêu xài, ngày 30-12-2025, Phước gọi điện cho con gái của bị cáo trong vụ án. Qua đó, Phước giới thiệu bản thân là Thư ký của TAND tỉnh An Giang và thông báo vụ án sẽ đưa ra xét xử vào ngày 8-1-2026. Đồng thời, Phước yêu cầu con gái của bị cáo đến gặp để nói chuyện.

Khi gặp nhau, Phước yêu cầu con gái bị cáo đóng 400 triệu đồng tiền khắc phục hậu quả cho bị hại trong vụ án tại cơ quan thi hành án.

Ngoài ra, Phước còn yêu cầu đưa riêng cho mình 300 triệu đồng để Phước tìm cách giúp bị cáo được giảm mức án từ 12-18 năm tù xuống còn 5 năm tù. Lúc này, con gái bị cáo nói không có tiền theo yêu cầu của Phước và bỏ ra về.

Sau đó, phiên tòa được tạm hoãn, Phước thông báo cho con gái bị cáo biết phiên tòa sẽ tiếp tục mở vào ngày 20-1.

Ngày 19-1, qua trao đổi, con gái bị cáo nói gia đình không có tiền, thì Phước giảm số tiền xuống còn 100 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận, con gái bị cáo chuẩn bị được 50 triệu đồng, rồi liên lạc với Phước hẹn gặp nhau tại đường Mai Thị Hồng Hạnh (phường Rạch Giá) để lấy tiền.

Tại đây, Phước lái ô tô đến và nói với con gái bị cáo, nếu đưa 100 triệu đồng thì Phước sẽ "lo án" còn 7 năm.

Lúc này, con gái bị cáo đưa cho Phước số tiền 50 triệu đồng, Phước lấy tiền bỏ vào ba lô và yêu cầu đến sáng 20-1 phải tiếp tục đưa thêm 50 triệu đồng nữa thì Phước mới giúp được nhẹ án.

Tuy nhiên, ngay khi Phước chuẩn bị lái xe đi, thì bị cơ quan Công an bắt quả tang cùng vật chứng.