Công an An Giang phát hiện 2 bị can người nước ngoài bị truy nã 28/01/2026 19:48

(PLO)- Theo thông tin từ phía lực lượng chức năng Trung Quốc, 2 bị can Công an tỉnh An Giang phát hiện bị phát lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tối 28-1, Công an tỉnh An Giang cho hay đơn vị vừa phối hợp bàn giao hai bị can người Trung Quốc bị truy nã cho lực lượng chức năng nước này tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn).

Hai bị can vừa được bàn giao gồm: Gao Zhao (34 tuổi, quê quán tỉnh Vân Nam) và Mao Jibin (29 tuổi, quê quán tỉnh Hồ Nam).

Theo thông tin từ phía lực lượng chức năng Trung Quốc, hai bị can trên bị phát lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ trái qua: Hai bị can Mao Jibin và Gao Zhao bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CAAG

Trước đó, ngày 16-1, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang phát hiện Gao Zhao nhập cảnh và di chuyển đến đặc khu Phú Quốc, có thông tin trùng khớp với đối tượng truy nã của cơ quan chức năng Trung Quốc.

Ngay sau khi phát hiện, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an đặc khu Phú Quốc khẩn trương xác minh nhân thân, hành vi phạm tội và tiến hành bắt giữ theo quy định.

Tiếp đó, ngày 18-1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang phát hiện Mao Jibin có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành mời làm việc. Qua xác minh, Công an xác định Mao Jibin đang bị lực lượng chức năng Trung Quốc truy nã nên đã tiến hành bắt giữ.

Sau khi trao đổi, xác nhận thông tin với cơ quan chức năng Trung Quốc, Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất thủ tục và bàn giao an toàn hai bị can trên theo đúng quy định.

Việc bắt giữ và bàn giao các bị can bị truy nã được thực hiện đúng pháp luật, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và hiệu quả trong công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, khẳng định vai trò tích cực của Công an tỉnh An Giang trong hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.