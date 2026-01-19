Công an An Giang tổ chức chương trình 'Tình nguyện mùa đông' tại Cao Bằng 19/01/2026 11:35

(PLO)- Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng và các nhà hảo tâm tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã biên giới Hạ Lang trong chương trình “Tình nguyện mùa đông”.

Ngày 19-1, Công an tỉnh An Giang cho hay, trong ngày 17-1 và 18-1, đơn vị đã tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông”, kết hợp sinh hoạt chính trị, về nguồn tại tỉnh Cao Bằng. Trong đó, tại xã biên giới Hạ Lang, Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng và các nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa.

Thượng tá Phan Văn Sang (thứ bảy từ phải sang), Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh An Giang tặng quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VĂN VŨ

Theo đó, Ban Tổ chức đã trao tặng 123 phần quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cạnh đó, trao 56 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá một triệu đồng. Đoàn cũng đã trao tặng 400 bộ áo ấm cho học sinh Trường Tiểu học Thị Hoa và Trường THCS Trí Đức; tổng kinh phí thực hiện chương trình là 245 triệu đồng.

Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, góp phần chia sẻ khó khăn, làm ấm lòng bà con và các em học sinh vùng biên giới. Qua đó, giúp mọi người vững tin vươn lên trong cuộc sống, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa đông nơi rẻo cao biên cương Tổ quốc.

Trung tá Trương Văn Quốc, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang chia sẻ với quãng đường di chuyển hơn 2.500km, chương trình “Tình nguyện mùa đông” không chỉ là hoạt động an sinh xã hội thường niên của tuổi trẻ Công an tỉnh An Giang, mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân đối với đồng bào vùng cao, vùng biên giới.

Đội Tình nguyện y tế﻿ phường Hòa Hưng, TP.HCM tặng quà cho cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Ảnh: VĂN VŨ

Qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn những phần quà, suất học bổng được trao tặng, sẽ góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp hơn, tiếp thêm niềm tin, động lực để bà con và các em học sinh nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Hoạt động này của Công an tỉnh An Giang là cụ thể thể hóa chỉ đạo của Cục Công tác chính trị, Bộ Công an về tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2025 – Xuân tình nguyện năm 2026”, gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” từ cơ sở.

Chương trình cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2026).