Học sinh trường tiểu học ở Lâm Đồng rộn ràng tham gia Hội chợ Xuân 2026 06/02/2026 17:32

(PLO)- Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế tại Hội chợ Xuân 2026, học sinh Trường Tiểu học Tân Hội (tỉnh Lâm Đồng) không chỉ được vui chơi mà còn có cơ hội tìm hiểu, gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của Tết cổ truyền.

Ngày 6-2, Trường Tiểu học Tân Hội (xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng) tổ chức Hội chợ Xuân 2026. Đây là không gian sinh hoạt văn hóa đậm sắc Xuân, giúp học sinh trải nghiệm và tìm hiểu các giá trị truyền thống của Tết Việt. Hội chợ Xuân là hoạt động thường niên của nhà trường, hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh qua trải nghiệm thực tế.

Hội chợ Xuân 2026 diễn ra tại trường Tiểu học Tân Hội (xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: THU TRINH

Tại đây, các em được tìm hiểu văn hóa ẩm thực, giao lưu và trau dồi kỹ năng sống. Nhiều hoạt động phong phú được tổ chức như trang trí gian hàng, diễn trang phục tái chế và thực hành kinh doanh nhỏ.

Hội chợ có 21 gian hàng được trang trí đẹp mắt, mang đậm bản sắc Việt. Công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường được nhà trường chú trọng thực hiện nghiêm túc. Nổi bật là các gian hàng ẩm thực với món ăn, đồ uống do học sinh và phụ huynh cùng chuẩn bị. Khu gian hàng nông sản bày bán rau, củ, quả, lạc, trứng… đảm bảo tươi mới, nguồn gốc rõ ràng. Bên cạnh đó còn có các gian hàng sản phẩm nghệ thuật như tranh vẽ, hoa giấy, tô tượng do học sinh tự làm.

Hội chợ có 21 gian hàng được trang trí đẹp mắt, mang đậm bản sắc Việt do học sinh và giáo viên cùng thiết kế. Ảnh: THU TRINH

Không gian sinh hoạt văn hóa giúp học sinh tìm hiểu về ý nghĩa ngày Tết cổ truyền. Ảnh: THU TRINH

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình, trường còn tổ chức hoạt động biểu diễn trang phục tái chế, thu hút sự quan tâm và cổ vũ nhiệt tình của học sinh, giáo viên và phụ huynh. Những bộ trang phục được sáng tạo từ các vật liệu quen thuộc như giấy báo, bao bì nhựa, vải vụn, ống hút, bìa carton… không chỉ mang màu sắc sinh động mà còn thể hiện trí tưởng tượng phong phú, sự khéo léo của các em.

Các em học sinh tự tin trình diễn trang phục tái chế từ giấy báo và bao bì nhựa. Ảnh: THU TRINH

Những bộ trang phục tái chế độc đáo thể hiện thông điệp bảo vệ môi trường của các em nhỏ. Ảnh: THU TRINH

Bà Nguyễn Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hội cho biết hội chợ là sân chơi lành mạnh, giúp các em mạnh dạn hơn trong giao tiếp và biết trân trọng giá trị lao động. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để đảm bảo hội chợ diễn ra an toàn, thiết thực. Điểm nhấn của chương trình là giá trị giáo dục về văn hóa và nhân cách. Các em được tiếp cận, gìn giữ nét đẹp Tết cổ truyền, từ đó hình thành tinh thần đoàn kết trong tập thể.

Hội chợ Xuân 2026 khép lại trong không khí vui tươi, để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với học sinh, phụ huynh và giáo viên.