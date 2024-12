Hội hoa xuân Tao Đàn và chợ hoa Tết Ất Tỵ có gì? 10/12/2024 13:55

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội Hoa Xuân Tao Đàn lần thứ 45 và Chợ hoa Tết Ất Tỵ năm 2025.

Theo đó, Hội Hoa Xuân Tao Đàn lần thứ 45 năm nay có tên gọi Hội hoa xuân Tết nguyên đán Ất Tỵ - 2025 với chủ đề "Non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa". Hội hoa được tổ chức từ ngày 24-1-2025 (tức 25 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến ngày 2-2-2025 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) tại Công viên Tao Đàn (quận 1).

Vé vào cổng do Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP tự xác định dựa trên dự toán, cân đối thu chi.

Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" năm 2023. Ảnh: TV

Về quy mô, Hội hoa xuân Tết nguyên đán Ất Tỵ - 2025 sẽ tổ chức trưng bày triển lãm và dự thi nghệ thuật ngành hoa kiểng với quy mô trưng bày và dự thi dự kiến trên 2.620 hiện vật đạt tiêu chuẩn thuộc các bộ môn: hoa mai; bon sai; tiểu cảnh - non bộ; hoa lan; hoa sứ; cá cảnh - hồ thủy sinh - hồ cạn; cây kiểng tổng hợp - kiểng có trái - cây quý hiếm; đá cảnh - gỗ lũa;

Ngoài ra, Hội hoa xuân Tết nguyên đán Ất Tỵ - 2025 còn tổ chức thi chim hót trong 3 ngày từ ngày 25-1-2025 đến ngày 27-1-2025 (nhằm ngày 26, 27 và 28 tháng Chạp năm Giáp Thìn).

Các hoạt động Tết cổ truyền như biểu diễn lân sư rồng, võ thuật cổ truyền, các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian (múa rối, đờn ca tài tử…); các trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật, các sân chơi vẽ tranh, triển lãm tranh, các hoạt động khéo tay dành cho thanh thiếu nhi; biểu diễn thư pháp tiếng Việt, trà đạo, văn hoá ẩm thực; chương trình ca nhạc tạp kỹ theo chủ đề hàng ngày.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng lên kế hoạch tổ chức Chợ Hoa Tết Ất Tỵ năm 2025 cấp TP tổ chức tại 3 công viên công cộng: Công viên 23 tháng 9, quận 1 (khu A, khu B); Công viên Gia Định, quận Phú Nhuận - Gò Vấp (Khu A, B và Khu C) và Công viên Lê Văn Tám, quận 1 do Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh chủ trì thực hiện và một điểm tại TP Thủ Đức do UBND TP Thủ Đức chủ trì thực hiện.

Ngoài ra còn có chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” do UBND quận 8 và Sở VH&TT phối hợp tổ chức. Chợ Hoa Tết tại chợ Bình Điền, do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV chủ trì thực hiện. Chợ hoa và đường hoa Phú Mỹ Hưng do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng chủ trì thực hiện.

Thời gian diễn ra từ ngày 22-1-2025 (nhằm ngày 23 tháng Chạp) đến 12 giờ 30 phút ngày 28-1-2025 (nhằm ngày 29 tháng Chạp).