Người dân TP.HCM cảm nhận ngoài trời nóng đến 50 độ C, thực tế thế nào? 23/04/2025 10:50

(PLO)- Khu vực TP.HCM ngày 23-4 đến 24-4 sẽ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nhiều ngày qua, thời tiết ở TP.HCM cũng như khu vực Nam Bộ nắng nóng gay gắt, nhiều người dân cho biết cảm nhận nhiệt độ có nơi trên 50 độ C.

Tuy nhiên, nhiệt độ dự báo trong các bản tin thời tiết và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C hoặc cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa...

Khu vực TP.HCM ngày 23-4 đến 24-4 tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, thông tin nắng nóng gay gắt liên tục xảy ra ở khu vực Nam Bộ trong những ngày qua. Ngày 22-4, tại trạm Nhà Bè nhiệt độ đo được cao nhất là 33,4 độ C, trạm Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất trong ngày 22-4 là 35 độ C.

Khu vực TP.HCM ngày 23-4 đến 24-4 sẽ tiếp tục có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%, thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12 giờ đến 16 giờ.

Về việc người dân cảm nhận nhiệt độ ở TP.HCM có nơi như trên 50 độ C, ông Lê Đình Quyết lý giải: "Giá trị nhiệt độ hằng ngày mà cơ quan khí tượng đưa ra là nhiệt độ đo ở các trạm khí tượng, nhiệt độ cảm nhận là giá trị trực tiếp ngoài trời có chênh lệch lớn so với nhiệt độ đo ở các trạm khí tượng vì còn nhiều yếu tố tác động. Dự báo trong dịp lễ 30-4 có nắng nóng xảy ra, tại TP.HCM, mức nhiệt độ ngày cao nhất khoảng 35-36 độ C, điều này không bất thường trong mùa nắng nóng."

Ông Quyết khuyến cáo do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Vì vậy, chúng ta nên uống nhiều nước và hạn chế tối đa việc ở ngoài trời lâu trong thời gian nắng nóng cao điểm.