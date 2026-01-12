Ngắm phối cảnh Khu liên hợp thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc động thổ ngày 15-1 12/01/2026 15:44

Ngày 12-1-2026, UBND phường Bình Trưng (TP.HCM) tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu liên hợp thể dục thể thao (TDTT) Quốc gia Rạch Chiếc diện tích 186,78 ha.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Chủ tịch UBND phường Bình Trưng cho biết theo Quyết định số 202 của Thủ tướng Chính phủ, TP Thủ Đức được định hướng quy hoạch 11 khu vực trọng điểm phát triển chiến lược, trong đó có Khu liên hợp TDTT Quốc gia Rạch Chiếc phường An Phú (nay thuộc phường Bình Trưng).

"Khu liên hợp TDTT Quốc gia Rạch Chiếc được định hướng xây dựng với đầy đủ các chức năng phục vụ thi đấu, luyện tập thể dục thể thao, công trình phục vụ thể dục thể thao, kết hợp chức năng công viên công cộng cấp đô thị và các chức năng dịch vụ; bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật cho các sự kiện cấp quốc gia, quốc tế. Cùng với khu vực Thủ Thiêm và Trường Thọ, hình thành nên khu vực trung tâm đô thị quan trọng nhất của Thủ Đức" - ông Thanh cho biết.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng.

UBND phường Bình Trưng đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành chuyên môn lập hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu liên hợp để tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các bước tiếp theo trong công tác đầu tư xây dựng công trình, góp phần hình thành một trung tâm TDTT hiện đại, đáp ứng yêu cầu về phát triển TDTT, phong trào và thành tích cao gắn với phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và địa phương nói riêng.

Phối cảnh dự án. Ảnh: SGCC

Theo kế hoạch của TP.HCM, ngày 15-1 tới sẽ tổ chức lễ động thổ Khu liên hợp TDTT Quốc gia Rạch Chiếc. Dự án được xác định là điểm cầu trung tâm, dự kiến có sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, Chính phủ, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Dự án có quy mô hơn 186 ha, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 145.629 tỉ đồng. Theo quy hoạch, dự án bao gồm nhiều khu chức năng, trong đó trọng tâm là khu văn hóa – thể dục thể thao với sân vận động có sức chứa từ 65.000 – 75.000 chỗ, nhà thi đấu khoảng 18.000 chỗ, cùng các trung tâm thể thao dưới nước, quần vợt, thể thao tổng hợp và đa năng.