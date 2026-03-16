Đà Nẵng duyệt dự án cụm nút giao thông cầu Hòa Xuân hơn 1.378 tỉ đồng 16/03/2026 14:16

Ngày 16-3, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã có quyết định phê duyệt đầu tư dự án thành phần 2 thuộc dự án cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám – Thăng Long – đường dẫn lên cầu Hòa Xuân (gọi tắt là cụm nút giao thông cầu Hòa Xuân).

Dự án được xây dựng trên địa bàn phường Hòa Cường và phường Hòa Xuân. Mục tiêu của dự án nhằm hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông theo định hướng quy hoạch, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực vào giờ cao điểm; nâng cao khả năng thông hành, mức độ an toàn khi lưu thông qua cụm nút.

Phối cảnh cụm nút giao thông cầu Hòa Xuân. Ảnh: SXD

Quy mô dự án gồm: Đầu tư xây dựng hoàn thiện cụm nút giao thông khác mức trên nguyên tắc tận dụng cầu Hòa Xuân cũ, hạn chế tối đa giải phóng mặt bằng. Cùng với đó là xây dựng thêm một liên cầu mới ở phía hạ lưu cầu cũ.

Ở nút giao thông phía phường Hòa Cường: Xây dựng hầm chui trên đường Cách Mạng Tháng Tám cho hướng đi thẳng và rẽ trái gián tiếp qua cầu Hòa Xuân; mở rộng đường Lê Thanh Nghị (đoạn từ đường Đoàn Quý Phi đến cầu Hòa Xuân); mở rộng cầu Đò Xu về phía hồ Khuê Trung.

Đồng thời bố trí đường rẽ phải từ đường Lê Thanh Nghị về đường Cách Mạng Tháng Tám. Dự án còn có hầm chui trên đường Thăng Long và đường gom hai bên hầm.

Ở nút giao thông phía phường Hòa Xuân: Xây dựng tuyến đường ven sông chạy dưới cầu Hòa Xuân kết nối từ đường Giáng Hương 1 đến đường Tôn Thất Dương Kỵ. Tổ chức lại nút giao đường dẫn cầu Hòa Xuân – Nguyễn Thông – Giáng Hương 2.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.378 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng được giao nhiệm vụ chủ đầu tư với kế hoạch khởi công trong năm 2026, hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng trong năm 2029.