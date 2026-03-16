Mở bán vé tàu phục vụ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30- 4 và mùng 1-5 16/03/2026 14:20

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30- 4 và 1-5, ngành đường sắt triển khai kế hoạch chạy thêm tàu khách khu đoạn.

Theo ngành đường sắt, lịch chạy tàu các dịp này cụ thể như sau:

Tuyến TP.HCM – Quy Nhơn: Chạy tàu SE30, xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24, 25, 29, 30-4 và 1-5.

Chiều ngược lại, Quy Nhơn – TP.HCM: Chạy tàu SE29, xuất phát từ ga Quy Nhơn các ngày 26, 27, 30-4 và 2, 3-5.

Tuyến TP.HCM – Nha Trang: Chạy tàu SNT4, xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24, 29, 30-4; Chạy tàu SNT6, xuất phát ga Sài Gòn các ngày 29-4.

Tuyến Nha Trang – TP.HCM: Chạy tàu SNT5, xuất phát ga Nha Trang các ngày 27-4 và 2, 3-5; Chạy tàu SNT3, xuất phát ga Nha Trang các ngày 2-5.

Theo đó, ngành đường sắt cũng đã mở bán vé các dịp lễ trên các nền tảng của ngành đường sắt. Hành khách có nhu cầu có thể liên hệ tại các nhà ga, website chính thống của ngành đường sắt.

Ngành đường sắt cũng cho biết thêm, khi nhu cầu tăng cao, ngành đường sắt sẽ lên kế hoạch tăng tàu, nối thêm toa nếu cần thiết.