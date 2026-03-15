Người dân thích thú trải nghiệm xe đạp điện công cộng 15/03/2026 20:50

(PLO)- Giá thuê xe đạp điện công cộng ở Trung tâm TP.HCM trong 15 phút là 10.000 đồng, vé 30 phút giá 20.000 đồng.

Chiều 15-3, nhiều xe đạp điện công cộng đã được đưa vào thay thế xe đạp công cộng ở Trung tâm TP.HCM. Người dân TP thích thú trải nghiệm loại phương tiện mới này.

Hiện Công ty CP Tập đoàn Trí Nam (nhà đầu tư) đã đưa dịch vụ xe đạp điện công cộng vào hoạt động tại trạm xe đạp công cộng Thương xá Tax, trên đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM



Trong ngày đầu vận hành, dịch vụ được cung cấp miễn phí nên thu hút đông người dân và du khách đến trải nghiệm. Đặc biệt, nhiều người dân tỏ ra tò mò và hào hứng khi lần đầu tiếp cận loại hình xe đạp điện công cộng.

Để sử dụng xe đạp, người dân chỉ cần đăng ký tài khoản trên ứng dụng TNGo-HCM để sử dụng dịch vụ. Sau khi đăng ký thành công, mỗi khách sẽ được cấp một mã trải nghiệm miễn phí trong 15 phút để sử dụng xe đạp điện. Khi hết thời gian trên, hệ thống loa trên xe đạp điện sẽ tự thông báo đến người dùng.

Anh Nguyễn Hoài Phong (29 tuổi, phường Sài Gòn) cho biết việc thuê xe khá thuận tiện. “Chỉ cần tải ứng dụng, đăng ký tài khoản và quét mã là có thể sử dụng xe. Xe chạy êm, dễ điều khiển, đặc biệt sử dụng phương tiện này còn góp phần bảo vệ môi trường” - anh Phong chia sẻ.

Trong khi đó, chị Mã Tú Linh (45 tuổi, phường Tân Tạo) cũng rất hài lòng khi được trải nghiệm xe đạp điện công cộng. Chị kỳ vọng TP sẽ mở rộng thêm nhiều trạm để người dân khi di chuyển thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, du khách rất thích thú khi có thêm một lựa chọn di chuyển thân thiện với môi trường để tham quan khu vực trung tâm TP. Nhiều du khách đã trải nghiệm ngay trong ngày đầu thử nghiệm.

Nhà đầu tư cho biết sau giai đoạn trải nghiệm miễn phí từ ngày 15-3 đến hết 31-3, dịch vụ cho thuê xe đạp điện công cộng sẽ thu phí theo thời gian sử dụng tương ứng.

Xe đạp đi lại thuận tiện, dễ dàng.

Cụ thể, giá vé 15 phút sử dụng xe là 10.000 đồng, vé 30 phút giá 20.000 đồng, vé 60 phút giá 35.000 đồng, vé 120 phút giá 60.000 đồng và vé 240 phút giá 110.000 đồng. Mức giá này có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình vận hành thực tế và sẽ được thông báo chính thức khi áp dụng.

Hiện nay, hệ thống xe đạp công cộng tại TP đã triển khai 500 xe đạp tại 52 trạm trong khu vực trung tâm TP, phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan của người dân và du khách.

Xe đạp đang được cho thuê ở trung tâm TP.

Người dân được hướng dẫn sử dụng xe đạp điện

Trải nghiệm ban đầu là xe rất dễ điều khiển, chạy êm và thuận tiện