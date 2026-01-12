Thanh tra Cục Hàng không chỉ ra một số tồn tại ở Công ty Quản lý bay miền Nam 12/01/2026 16:10

(PLO)- Thanh tra Cục Hàng không chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong bố trí nhân lực ở sân bay Tân Sơn Nhất, Rạch Giá…

Thanh tra Cục Hàng không vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật chuyên ngành hàng không về cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay của Công ty Quản lý bay miền Nam, thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Cuộc thanh tra được tiến hành từ ngày 7-10-2025 đến ngày 29-10-2025 tại Công ty Quản lý bay miền Nam. Qua kiểm tra, đoàn thanh tra phát hiện tại một số đài kiểm soát không lưu có cung cấp dịch vụ đánh tín hiệu (dùng gậy phát sáng hướng dẫn máy bay lăn đúng về vị trí đỗ). Tuy nhiên, dịch vụ này chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Thanh tra cũng chỉ ra việc nhiều nhân viên bảo đảm hoạt động bay có nhiều năng định (giấy phép hành nghề) khác nhau, với thời hạn mỗi năng định khác nhau được ghi trong giấy phép. Tuy nhiên, mỗi lần gia hạn năng định phải in lại giấy phép. Điều này làm tăng chi phí quản lý và có thời điểm không kịp cấp giấy phép cho nhân viên.

Đài kiểm soát không lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: P.ĐIỀN

Tại đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất và Rạch Giá, một số nhân viên chưa bảo đảm yêu cầu về an toàn lao động, bố trí nhân viên trực ca chưa đầy đủ theo quy định.

Đối với hệ thống kỹ thuật, thiết bị theo dõi (Monitor) của trạm giám sát phụ thuộc tự động dạng quảng bá (ADS-B) tại các đài kiểm soát không lưu Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Cần Thơ, Phú Quốc và tại trạm radar Cà Mau, Bà Quẹo chưa đảm bảo theo quy định.

Thanh tra còn cho biết Công ty Quản lý bay miền Nam đã có văn bản đăng ký cho nhân viên tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện về an toàn nâng cao. Tuy nhiên đến nay, VATM chưa tổ chức các khóa đào tạo này. Bên cạnh đó, công ty chưa có đánh giá viên an toàn trong lĩnh vực đánh tín hiệu, chưa thực hiện khảo sát an toàn cấp đơn vị theo quy định của tài liệu SMS.

Theo đoàn thanh tra, các tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Trong đó, một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác bổ sung nhân lực, nhất là tại các sân bay có tần suất bay thấp. Nhân lực thực hiện kiểm tra tình trạng công trình hàng không và một số nội dung bảo trì công trình hàng không còn thiếu.

Với những tồn tại này, Thanh tra Cục Hàng không đề nghị Cục trưởng Cục Hàng không chỉ đạo Phòng Quản lý hoạt động bay kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt các tài liệu hướng dẫn hoạt động bay.

Thanh tra cũng yêu cầu Công ty Quản lý bay miền Nam khẩn trương khắc phục các tồn tại đã nêu, bổ sung nhân lực, sửa chữa các thiết bị hư hỏng, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn, an ninh hàng không.