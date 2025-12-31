Thanh tra Chính phủ: Nhiều vi phạm tại dự án cảng hàng không Quảng Trị 31/12/2025 08:23

(PLO)- Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm tại dự án cảng hàng không Quảng Trị có quy mô 265 ha.

Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Quảng Trị, trong đó có dự án cảng hàng không Quảng Trị.

Theo Thanh tra Chính phủ, dự án cảng hàng không Quảng Trị được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Nhà đầu tư đề xuất lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là Công ty CP Tập đoàn T&T. Dự án được Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư vào năm 2021.

Hiện trạng cảng hàng không Quảng Trị vào những ngày cuối tháng 12-2025. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Dự án có mức đầu tư trên 5.820 tỉ đồng từ vốn nhà đầu tư. Diện tích sử dụng đất trên 265 ha, chưa bao gồm diện tích đất khu quân sự hơn 51 ha sẽ đầu tư khi quân đội có nhu cầu.

Cảng hàng không Quảng Trị được xây dựng đạt tiêu chuẩn cấp 4C, đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5 triệu hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm. Thời gian thực hiện dự án là 50 năm.

Thanh tra Chính phủ xác định UBND tỉnh Quảng Trị, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chưa rà soát lại báo cáo nghiên cứu khả thi. Việc này nhằm đảm bảo phù hợp với quy hoạch được duyệt theo đề nghị của các cơ quan chuyên môn.

Trang thiết bị thi công tập kết tại công trường dự án. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tiến độ huy động vốn chủ sở hữu và vốn vay tại báo cáo nghiên cứu khả thi vượt quá thời hạn quy định phải hoàn thành thu xếp tài chính. Điều này vi phạm quy định Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Việc thu xếp tài chính phục vụ dự án theo hợp đồng BOT của nhà đầu tư quá chậm. Sau 16 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nhà đầu tư mới góp vốn đạt 23%.

Nhiều hồ sơ khảo sát, thiết kế, năng lực nhà thầu và tài liệu giải ngân không được gửi đầy đủ để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị kiểm tra, giám sát. Việc phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở đối với các hạng mục chậm tiến độ khoảng 7 tháng. Giám đốc quản lý dự án được bổ nhiệm không đủ điều kiện theo quy định.

Theo kết luận thanh tra, quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng BOT có một số tồn tại, vi phạm như tiến độ huy động vốn vượt thời hạn, không có phương án đảm bảo huy động đủ vốn chủ sở hữu. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh còn hạn chế.

Công tác giải phóng mặt bằng chậm tiến độ. Đến nay còn hơn 22 ha đất chưa bàn giao cho Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị, không đúng thời hạn trước ngày 31-12-2024 như cam kết.

Một số bộ phận thi công trên công trường. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Đối với gần 99 ha đất đã được UBND tỉnh cho thuê nhưng chưa bàn giao tại thực địa, doanh nghiệp dự án chưa hoàn thành thủ tục xác định tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.

Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh, các sở ngành liên quan, UBND huyện Gio Linh (cũ), các tổ chức, cá nhân và nhà đầu tư. Cơ quan thanh tra kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Thanh tra Chính phủ yêu cầu chuyển cơ quan chức năng xử lý.