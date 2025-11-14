Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu tăng tốc xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị 14/11/2025 18:23

(PLO)-Đến nay Cảng hàng không Quảng Trị còn 25 ha chưa được giải phóng mặt bằng.

Ngày 14-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm tại Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện dự án.

Tại dự án Cảng hàng không Quảng Trị (xã Gio Linh), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng kiểm tra tiến độ thi công và động viên cán bộ, công nhân trên công trường.

Qua cáo báo, dự án Cảng hàng không Quảng Trị được khởi công từ tháng 7-2024, với tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỉ đồng. Đến nay, công tác bàn giao mặt bằng sạch cho dự án đã bị chậm, vẫn còn hơn 25 ha mặt bằng chưa được giải phóng xong.

Việc chậm giải phóng mặt bằng và giao đất đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch và biện pháp thi công tổng thể của các gói thầu. Điều này dẫn đến làm chậm tiến độ chung của Dự án.

Trước tình hình trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công cần tiếp tục tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo đúng cam kết. Tiếp tục xúc tiến, làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư khi thực hiện các dự án.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không Quảng Trị và dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông-Tây.

“Quảng Trị cần phải làm song song những việc như vừa làm hạ tầng vừa thu hút đầu tư, vừa cải cách hành chính, vừa có phương án về nhân lực. Tạo môi trường thuận lợi với hạ tầng tốt thì mới thu hút được nhà đầu tư”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông-Tây, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, đã giải phóng mặt bằng được 40,5/48 km chiều dài tuyến của giai đoạn 1, đạt 84%.

Giá trị thực hiện thi công xây lắp đạt khoảng 666 tỉ đồng trong tổng số gần 1.626 tỉ đồng, chiếm hơn 41%.

Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đánh giá dự án đến nay còn chậm so với tiến độ đề ra. Vì vậy, đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh thi công. Đơn vị thi công nào không đủ năng lực thì xem xét để thay thế.

Đồng thời, tỉnh Quảng Trị phải phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.