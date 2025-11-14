Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Khánh Hòa 14/11/2025 13:40

(PLO)- Tại ngày hội Đại đoàn kết, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính căn dặn cán bộ, đảng viên mặt trận và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, giữ “3 gần”, “5 phải”, “4 không”.

Sáng 14-11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư thôn Suối Cau - Bến Khế - Suối Sâu (xã Bắc Khánh Vĩnh). Ngày hội có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 95 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại khu dân cư.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà cho bà con đồng bào ở xã Bắc Khánh Vĩnh. Ảnh: XH

Liên khu dân cư thôn Suối Cau - Bến Khế - Suối Sâu có 1.118 hộ dân, với 4.661 nhân khẩu, trong đó có chín dân tộc anh em, gồm Kinh, Ê đê, Tày, Nùng, Raglai, Mường, Hoa, Dao, T’rin cùng sinh sống đoàn kết, gắn bó lâu đời.

Trong năm 2025, các thôn đã triển khai thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền; đời sống nhân dân không ngừng cải thiện.

Đến nay, trên địa bàn ba thôn còn 36 hộ nghèo, chiếm 3,2%; hàng năm, có hơn 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 3 thôn nhiều năm liền được công nhận là thôn văn hóa.

Phát biểu tại ngày hội, Phó thủ tướng Mai Văn Chính biểu dương những nỗ lực, sáng kiến và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân xã Bắc Khánh Vĩnh đã đạt được.

Phó thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Bắc Khánh Vĩnh tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng xã ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Phó thủ tướng mong muốn địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo của đồng bào các dân tộc.

Đồng thời, phát huy tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh, khí hậu, tài nguyên rừng và đất đai để phát triển nông nghiệp bền vững, đặc biệt là phát triển nông nghiệp sinh thái, kết hợp du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm để nâng cao đời sống người dân.

Phó Thủ tướng hòa cùng người dân tại ngày hội. Ảnh: XH

Phó thủ tướng Mai Văn Chính cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp theo chỉ đạo rất cụ thể, sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Cán bộ, đảng viên mặt trận và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, giữ “3 gần” (gần dân - gần cơ sở - gần không gian số); “5 phải” (phải lắng nghe - phải đối thoại - phải làm mẫu - phải chịu trách nhiệm - phải báo cáo kết quả); “4 không” (không hình thức - không né tránh - không đùn đẩy - không làm sai chức năng).

Dịp này, Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã tặng quà cho liên khu dân cư Suối Cau - Bến Khế - Suối Sâu và 10 hộ gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Bắc Khánh Vĩnh.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cũng tặng 20 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Bắc Khánh Vĩnh. Lãnh đạo xã Bắc Khánh Vĩnh tặng quà cho 15 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.