Loay hoay làm trạm dừng nghỉ trên Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo 13/11/2025 15:53

(PLO)- Hai dự án trạm dừng nghỉ trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo đang chậm tiến độ vì vướng mắc mặt bằng.

Ngày 13-11, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng dẫn đầu đã đến Khánh Hòa tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc tại các dự án đường bộ cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, dự án đường bộ cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm đã đi vào vận hành, khai thác từ ngày 19-5-2023. Tuy nhiên, đến nay dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc này được phê duyệt tại Km33+930 thuộc xã Cam Hiệp, do vướng mắc mặt bằng nên bị chậm tiến độ.

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đi vào hoạt động gần 30 tháng nhưng dự án trạm dừng nghỉ vẫn chưa được thi công. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đến nay, địa phương cơ bản đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư triển khai thi công. UBND xã Cam Hiệp đang tổ chức chi trả tiền bồi thường sau khi nhà đầu tư chuyển kinh phí.

Còn hạng mục di dời đường dây 220kV Đa Nhim - Nha Trang giao cắt đường bộ cao tốc tại cầu vượt đến nay vẫn còn gặp vướng mắc, chưa hoàn thành.

Đối với dự án đường bộ cao tốc đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã hoàn thành thi công, đưa vào khai thác từ ngày 30-4-2024.

Tuy nhiên, cũng giống cao tốc Nha Trang – Cam Lâm, dự án trạm dừng nghỉ tại Km90+900, phường Đô Vinh, đang gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng nên bị chậm tiến độ.

Đến nay, địa phương cơ bản đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư triển khai thi công. Chỉ còn hai trường hợp đang chờ nhà đầu tư chuyển kinh phí để chi trả.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, ở dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo tiến độ thi công đường gom bổ sung và khớp nối đang bị chậm. Do đó, tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện hai công trình này.

Sau khi đi kiểm tra thực địa, Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng yêu cầu xử lý nhanh tồn tại, vướng mắc ở hai dự án đường bộ cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo để hoàn thành, đưa vào khai thác từ 1-1-2026 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Việt Hùng (đứng) yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh thủ tục, thi công trạm dừng nghỉ, hoàn thành vào 1-1-2026. Ảnh: XUÂN HOÁT

Ông Hùng cũng đề nghị, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạo, làm việc với các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện thiết kế, phê duyệt lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công trạm dừng nghỉ ở cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm.

Đồng thời, phối hợp với Sở Công Thương Khánh Hòa để xử lý dứt điểm hai đường điện 220kV.

Ban Quản lý dự án 85 được giao trách nhiệm phối hợp với địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của 17 vị trí đường gom còn lại, để thi công, hoàn thành dự án.