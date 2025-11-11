Khánh Hòa sắp đấu giá khu đất 'kim cương' ven biển Nha Trang 11/11/2025 11:33

(PLO)- Khu đất 48 - 48A mặt đường ven biển Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa chuẩn bị đưa ra đấu giá sau gần 23 năm hoang phí.

Ngày 11-11, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án tại khu đất 48 - 48A đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Đây là khu đất có vị trí đắc địa bậc nhất ở Nha Trang, có hai mặt tiền đường Trần Phú và đường Nguyễn Thị Minh Khai, đối diện quảng trường 2-4, trung tâm hội nghị 46 Trần Phú, cách biển chỉ 50 m.

Khu đất 48-48A có vị trí đắc địa, cách biển chỉ 50 m. Ảnh: XUÂN HOÁT

Khu đất 48 - 48A Trần Phú rộng 3.642,2 m2, nhà đầu tư thắng đấu giá sẽ được thực hiện dự án tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp cao 40 tầng, bốn tầng hầm, mật độ xây dựng 80%.

Theo quy hoạch được duyệt, dự án đầu tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp tại khu đất sẽ là công trình phục vụ mục đích thương mại, du lịch hiện đại, cao cấp để kinh doanh, như lưu trú, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, ăn uống… Dự án có tổng mức đầu tư tối thiểu hơn 1.180 tỉ đồng, thời gian hoạt động 50 năm.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, dự kiến thời gian tổ chức đấu giá khu đất trong quý 4-2025 và tháng 1-2026. Tiến độ thực hiện dự án bốn năm kể từ ngày nhà đầu tư trúng đấu giá khu đất.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu người trúng đấu giá phải mua toàn bộ tài sản hiện có trên đất gồm, phần móng của nhà khách UBND tỉnh đã thi công, nhà khách Hải quan cũ, nhà bảo vệ, tường rào với tổng giá trị tài sản hiện có trên đất hơn 13 tỉ đồng.

Theo hồ sơ, khu đất 48 - 48A bỏ hoang gần 22 năm nay. Năm 2008, UBND tỉnh Khánh Hòa bán bán đấu giá khu đất trên cho Công ty In - Thương mại và dịch vụ. Đến năm 2011, tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất cho doanh nghiệp công ty này.

Sau đó, Công ty này không thực hiện dự án nên UBND tỉnh Khánh Hòa hủy kết quả đấu giá khu đất. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất là số tiền trúng đấu giá khu đất hơn 236 tỉ đồng và tiền lãi nộp chậm. Vì lý do này, UBND tỉnh Khánh Hòa có nhiều văn bản đề nghị Chính phủ, bộ, ngành liên quan có ý kiến để tháo gỡ vướng mắc.

Khu đất bỏ hoang hàng chục năm giữa trung tâm phố biển Nha Trang. Ảnh: XUÂN HOÁT

Ngoài ra, năm 2013, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện thanh tra toàn diện Công ty này. Vụ việc sau đó được chuyển cho Cơ quan Cơ quan Cảnh sát Bộ Công an điều tra theo thẩm quyền.

Đến tháng 8-2014, khu đất bị kê biên để phục vụ điều tra; đến tháng 6-2015 được hủy bỏ lệnh kê biên. Nhiều năm qua, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất trên nhưng không thành vì nhiều lý do.

Hiện khu đất 48 - 48A được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa quản lý.