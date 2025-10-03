Kết luận thanh tra về dự án công viên bến du thuyền quốc tế Nha Trang 03/10/2025 16:20

(PLO)- Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phát hiện nhiều sai sót trong quá trình giao đất, cho thuê đất ở dự án công viên bến du thuyền quốc tế.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kết luận thanh tra đối với dự án công viên bến du thuyền quốc tế do Công ty Trọng Điểm (sau này tách thành Công ty Ana Marina Nha Trang) làm chủ đầu tư.

Dự án công viên bến du thuyền quốc tế có quy mô hơn 89 ha, gồm đất liền, ghềnh đá, mặt nước, sau điều chỉnh còn 390.299 m2. Dự án có tổng mức đầu tư 388 tỉ đồng.

Chuyển nhượng dự án trái phép

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, việc thay đổi pháp nhân thực hiện dự án từ Công ty Trọng Điểm thành Công ty Ana Marina Nha Trang là hình thức chuyển nhượng dự án đầu tư. Việc chuyển nhượng dự án không đảm bảo các quy định.

Dự án công viên bến du thuyền quốc tế được giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng. Ảnh: XUÂN HOÁT

Dự án được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận đầu tư từ năm 2011. Đến năm 2013, chủ đầu tư là Công ty TNHH Trọng Điểm chuyển việc đầu tư dự án sang công ty con là Công ty Ana Marina Nha Trang. Ngày 12-10-2017, tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cho Công ty TNHH Ana Marina Nha Trang.

Ngày 22-10-2014, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trọng Điểm lập công ty con để thực hiện dự án công viên bến du thuyền quốc tế và được UBND tỉnh đồng ý.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc thay đổi pháp nhân thực hiện dự án từ Công ty Trọng Điểm thành Công ty Ana Marina Nha Trang là chuyển nhượng dự án đầu tư. Việc chuyển nhượng dự án bất động sản không đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

Sai sót này thuộc về UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2014 và các cá nhân có liên quan.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cũng chỉ ra việc từ 2016, Công ty Ana Marina Nha Trang đã xin điều chỉnh các nội dung địa điểm, quy mô diện tích, tổng mức ban đầu của dự án.

Cụ thể, quy mô dự án được điều chỉnh hơn 39 ha ha. Tuy nhiên, sau gần 9 năm, chủ đầu tư Công ty Ana Marina Park chưa triển khai thực hiện dự án tại khu 3. Điều này dẫn đến việc dự án chậm tiến độ 5 năm.

Căn cứ các quy định, dự án trên thuộc diện phải thu hồi giấy chứng nhận đầu tư nếu không có lý do chính đáng. Trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Khánh Hòa, các Sở Tài Nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư năm 2016 và các cá nhân có liên quan.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cũng phát hiện nhiều sai sót trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất ở dự bến du thuyền quốc tế.

Cụ thể, tháng 11-2013, UBND tỉnh ký quyết định cho Công ty Trọng Điểm thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Điều này là vi phạm Luật Đất đai năm 2003.

Ngoài ra, việc tách một phần dự án từ Công ty TNHH Ana Marina Nha Trang sang Công ty TNHH Ana Marina Park chưa triển khai thực hiện dự án trong 9 năm liên tục thuộc diện phải thu hồi giấy chứng nhận đầu tư như đã nêu trên.

Ngày 26-6-2017, Sở Xây dựng Khánh Hòa cấp giấy phép xây dựng khu 2 cho Công ty Ana Marina Nha Trang, trong khi Công ty Trọng Điểm là đơn vị được thuê đất là không đảm bảo theo quy định.

Giao dự án không thông qua đấu giá

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phát hiện quá trình giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất ở dự án này cũng có nhiều sai sót, có nguy cơ thất thoát tiền ngân sách.

Theo đó, tháng 11-2013, UBND tỉnh ban hành quyết định cho Công ty Trọng Điểm thuê gần 880.000 m2 đất mặt nước ven biển đất để thực hiện dự án.

Một góc dự án công viên bến du thuyền quốc tế. Ảnh: XUÂN HOÁT

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phát hiện UBND tỉnh Khánh Hòa cho Công ty Trọng Điểm thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm.

Văn bản pháp lý về đầu tư của dự án đã chuyển sang Công ty Ana Marina Nha Trang, Công ty TNHH Ana Marina Park thực hiện nhưng văn bản pháp lý về đất đai chưa được điều chỉnh kịp thời; đồng bộ về người sử dụng đất theo văn bản pháp lý về đầu tư của dự án nên chưa đủ cơ sở pháp lý để xác định và thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án.

Trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh năm 2013 và các cá nhân có liên quan.

Cũng theo kết luận thanh tra, đến nay dự án bến du thuyền quốc tế vẫn chưa đủ căn cứ pháp lý để thẩm định giá đất, trong khi một phần dự án đã được xây dựng, đi vào hoạt động nhiều năm qua.

Từ đó, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thầm quyền chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm được nêu trên, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.