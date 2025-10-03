Lý do tòa nhà có vị trí đắc địa bậc nhất Nha Trang chưa được nghiệm thu 03/10/2025 11:11

(PLO)- Tòa nhà A&B Central Square có vị trí đắc địa bậc nhất phường Nha Trang, Khánh Hòa xây dựng trên đất trụ sở cơ quan nhà nước nên chưa được nghiệm thu.

Ngày 2-10, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này đã có kết luận thanh tra chuyên đề đối với dự án trung tâm thương mại – khách sạn (A&B Central Square) tại khu đất số 44 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tòa nhà A&B Central Square nhìn từ quảng trường 2-4. Ảnh: H.H

Theo Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Cục Quản trị T.78 khu đất hơn 23.400 m2, mục đích sử dụng là đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhà nước.

Tuy nhiên, Cục Quản trị T.78 ký hợp đồng với Công ty CP A&B Sài Gòn Nha Trang để hợp tác đầu tư kinh doanh với phần đất 9.000 m2 nêu trên.

Năm 2014, Cục Quản trị T.78 và Công ty CP A&B Sài Gòn Nha Trang có biên bản bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Đến năm 2016, UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa xác định tại thời điểm bàn giao mặt bằng đến nay, mục đích sử dụng đất của khu đất trên vẫn chưa được chuyển đổi để phù hợp với mục tiêu, tính chất của dự án thương mại, dịch vụ; dự án không có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Kết quả thanh tra cho thấy tòa nhà A&B Saigon Tower đã hoàn thành từ năm 2019. Tuy nhiên, công trình này hoàn thành xây dựng không đúng với nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Cụ thể, một số tầng có thay đổi về diện tích, chiều cao một số tầng, chiều cao công trình, công năng sử dụng…

Ngoài ra, tòa nhà A&B Sai Gon Tower chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu. Tuy nhiên, nhà đầu tư đã tổ chức khai thác kinh doanh bốn tầng dưới của công trình.

Chủ đầu tư đã đưa bốn tầng dưới tòa nhà A&B Central Square vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu. Ảnh: H.H

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án này, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo kiểm tra quá trình sử dụng đất và tài sản công giao cho Cục Quản trị T.78 (nay là Cục Quản trị), việc liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư... để đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

Đồng thời, chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý theo quy định việc nhà đầu tư thi công xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp; phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đưa công trình, dự án vào khai thác, sử dụng khi chưa đảm bảo các điều kiện, thủ tục theo quy định pháp luật (nếu có).