Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo xử lý loạt dự án vướng mắc ở Khánh Hòa 22/09/2025 18:51

(PLO)- Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình gợi mở hướng xử lý từng dự án đang tồn đọng, vướng mắc ở Khánh Hòa.

Ngày 22-9, một nguồn tin xác nhận Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 751, sau cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn.

Theo thông báo này, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình gợi ý, hướng dẫn xử lý đối với từng dự án có vướng mắc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình kiểm tra tại dự án khu đô thị mới Mỹ Gia hôm 23-8. Ảnh: XH

Theo đó, đối với dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô - một trong những dự án lớn, phức tạp, tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc, phát sinh đơn thư khiếu kiện kéo dài qua nhiều thời kỳ (gần 30 năm), Phó thủ tướng thống nhất với kiến nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa, giao Thanh tra Chính phủ khẩn trương thanh tra dự án, sớm có kết luận để tháo gỡ, giải phóng các nguồn lực phát triển của dự án.

Đối với dự án khu đô thị Mỹ Gia, Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa rà soát, tập hợp hồ sơ dự án và kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có báo cáo đề xuất, kiến nghị cụ thể, báo cáo Thủ tướng.

Với dự án khách sạn Bạch Việt (Bavico), Phó thủ tướng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thi hành bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án quân sự Quân khu 5, bản án hình sự phúc thẩm của Tòa án quân sự Trung ương theo đúng quy định pháp luật.

Đối với dự án trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia, Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Công an tỉnh xin ý kiến của Bộ Công an, VKSND Tối cao, xác định những nội dung liên quan đến xử lý vật chứng, tài sản đảm bảo thi hành án dân sự trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để có phương án xử lý phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

Còn hồ chứa nước Tà Rục là dự án đã có kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa rà soát các quy định của pháp luật, đồng thời xem xét, áp dụng các quan điểm, giải pháp, nguyên tắc nêu tại Nghị quyết số 233 ngày 10-12-2024 của Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định xử lý; đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư, không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nghe báo cáo các vướng mắc tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập. Ảnh: XH

Đối với 12 dự án có loại hình đất ở không hình thành đơn vị ở, Phó thủ tướng lưu ý tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu đề xuất giải pháp, phương án xử lý các nội dung vướng mắc của dự án theo thẩm quyền để đảm bảo lợi ích của người dân đã thực hiện đủ nghĩa vụ tài chính.

Đối với các dự án BT có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng BT (18 dự án), Phó thủ tướng đề nghị tỉnh Khánh Hòa rà soát, cập nhật phân loại thông tin từng nhóm giải pháp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền đảm bảo theo tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa Nhà nước và nhà đầu tư.

Trước đó, ngày 23-8, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc cho các dự án, có buổi làm việc với Tỉnh ủy Khánh Hòa liên quan các dự án tồn đọng, có vướng mắc trên địa bàn.