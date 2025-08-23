Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình kiểm tra 2 dự án đô thị ở Nha Trang 23/08/2025 17:34

Ngày 23-8, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đi kiểm tra thực địa dự án khu dân cư Cồn Tân Lập tại phường Nha Trang và dự án khu đô thị mới Mỹ Gia tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là những dự án đô thị có nhiều vi phạm mà các cơ quan kiểm tra, thanh tra của Trung ương, tỉnh Khánh Hòa đã kết luận.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nghe báo cáo các vướng mắc tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập. Ảnh: XH

Tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, báo cáo với Phó Thủ tướng các vướng mắc liên quan việc triển khai, thực hiện dự án này. Trong đó, vướng mắc lớn nhất là pháp lý, sai sót trong quá trình đấu thầu dự án.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa, một số hạng mục của dự án khu dân cư Cồn Tân Lập đã dừng rất lâu. Ông Nhân đề nghị Trung ương tạo điều kiện để dự án sớm được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Còn tại dự án khu đô thị mới Mỹ Gia, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận dự án không đấu thầu theo quy định, đề nghị thu hồi số tiền thất thoát ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện các kiến nghị, kết luận của các cơ quan chức năng Trung ương, UBND tỉnh Khánh Hòa gặp khó khăn, vướng mắc do chủ đầu tư dự án không đồng ý khắc phục nghĩa vụ tài chính.

Theo ông Nhân, dự án khu đô thị mới Mỹ Gia đã xây dựng hạ tầng được gần 97%; hiện có hơn 2.000 hộ gia đình sinh sống tại đây.

Vướng mắc lớn nhất của dự án này là xác định nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư với nhà nước làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người dân.

Hiện cả hai dự án trên đều đang trong diện thanh tra chuyên đề của Thanh tra Chính phủ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình kiểm tra tại dự án khu đô thị mới Mỹ Gia. Ảnh: XH

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, tỉnh Khánh Hòa có 11 dự án được áp dụng cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc theo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP.HCM và TP Đà Nẵng.

“Để khơi thông được các điểm nghẽn tại các dự án này, cần sớm hoàn tất việc thanh tra để xác định chính xác những vướng mắc. Từ đó đưa ra giải pháp phù hợp, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật tránh tình trạng tồn đọng kéo dài gây lãng phí nguồn lực”- Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình lưu ý.