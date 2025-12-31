4 khu nghỉ dưỡng chậm tiến độ ở Đồng Hới lại tiếp tục xin gia hạn 31/12/2025 14:07

(PLO)-Các dự án khu nghỉ dưỡng, chậm tiến độ bỏ hoang nhiều năm qua ở Đồng Hới đang được UBND tỉnh Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Vừa qua, Sở Tài Chính tỉnh Quảng Trị đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị tình hình xử lý dự án chậm tiến độ đã hình thành tài sản lớn.

4 dự án lớn chậm tiến độ

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xử lý dự án chậm tiến độ đã hình thành tài sản lớn, Sở Tài chính đã xác định có bốn dự án gồm: dự án khu Du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh của Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Quảng Bình; dự án khách sạn 5 sao Pullman của Công ty cổ phần Du lịch Hà Nội - Quảng Bình.

Khu Du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh bỏ hoang nhiều năm qua. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Thành An của Công ty cổ phần Xây dựng Thành An và dự án khách sạn 4 sao Sài Gòn – Hà Nội của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cát Biển Quảng Bình.

Các dự án trên đều có vị trí ven biển và lợi thế để kinh doanh dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, các dự án đều đang đầu tư xây dựng dở dang, đã hình thành phần thô khối khách sạn và chậm tiến độ nhiều năm.

Trong đó, có ba dự án có nhà đầu tư đang nợ nghĩa vụ tài chính về đất đai. Riêng đối với dự án của Công ty cổ phần Xây dựng Thành An đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Bên trong dự án khách sạn 4 sao Sài Gòn – Hà Nội của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cát Biển Quảng Bình. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Qua các buổi làm việc vào đầu tháng 11-2025, các nhà đầu tư thống nhất trong vòng một tháng, trường hợp nhà đầu tư có khả năng và nguyện vọng tiếp tục thực hiện dự án thì có trách nhiệm báo cáo giải trình cụ thể phương án tái cơ cấu nguồn vốn để tiếp tục thực hiện và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Hiện nay đã hết thời hạn một tháng, tuy nhiên không có nhà đầu tư nào đề xuất phương án tự nguyện chấm dứt hoạt động dự án.

Tiếp tục xin gia hạn

Ngoài ra, các nhà đầu tư có các kiến nghị, đề xuất khác như dự án Khu Du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh, Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Quảng Bình đề nghị cho phép tiếp tục nghiên cứu phương án xử lý do chưa thể tiến hành triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến quyết nghị, lựa chọn phương án.

Khu du lịch nghỉ dưỡng Thành An đang thi công để đưa vào hoạt động vào quý III-2026.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Dự án Khách sạn 5 sao Pullman, Tổng công ty Du lịch Hà Nội là doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội, góp vốn với tỷ lệ chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch Hà Nội - Quảng Bình có văn bản đề xuất gia hạn tiến độ dự án để thuận lợi trong việc thực hiện thoái vốn.

Đối với dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Thành An, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo thu hồi đất ngày 15-9-2025 do vi phạm. Tuy nhiên sau đó Công ty cổ phần Xây dựng Thành An đã nộp toàn bộ số tiền còn nợ nghĩa vụ tài chính đất đai theo các thông báo nộp tiền của cơ quan thuế (khoảng 4,1 tỉ đồng).

Khu Du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh và khách sạn 5 sao Pullman có vị trí đắc địa bậc nhất ở Đồng Hới. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Hiện tại, nhà đầu tư đề xuất được tiếp tục thực hiện dự án cam kết thời hạn hoàn thành dự án chậm nhất trong quý III -2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét chưa thực hiện thu hồi đất, mà đến hạn dự án chưa hoàn thành, đưa vào hoạt động thì mới thu hồi đất.

Đối với dự án Khách sạn 4 sao Sài Gòn – Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cát Biển Quảng Bình có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục thực hiện dự án với thời hạn hoàn thành trong năm 2026 để làm thủ tục chuyển nhượng dự án sang cho đối tác mới thực hiện.