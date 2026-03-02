Bắt đầu thu phí 5 đoạn cao tốc Bắc - Nam: Chủ phương tiện cần chuẩn bị gì? 02/03/2026 14:06

(PLO)- Để tiện cho công tác thu phí, Cục Đường bộ lưu ý chủ phương tiện cần dán thẻ ETC, bảo đảm đủ tiền trong tài khoản.

Sáng 2-3, đại diện Cục Đường bộ cho biết từ 22 giờ cùng ngày, năm dự án thành phần gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây bắt đầu thu phí.

Thu phí ETC, không có làn thu tiền mặt

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các tuyến áp dụng phương thức thu phí điện tử không dừng (ETC) với mô hình “đầu vào ETC đa làn tự do (không có barrier), đầu ra ETC đơn làn (có barrier), không có làn thu phí tiền mặt (MTC).

Việc thu phí các tuyến cao tốc do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác được kết nối liên thông đồng bộ với các đoạn tuyến do các đơn vị khác như VEC, nhà đầu tư, doanh nghiệp BOT đang khai thác.

Các đơn vị họp bàn để chuẩn bị công tác thu phí chính thức vào tối nay. Ảnh: K.HỒNG

Trong giai đoạn đầu vận hành, cơ quan quản lý sẽ đánh giá chỉ số KPI của toàn bộ hệ thống để kiểm tra và khắc phục các lỗi kỹ thuật phát sinh. Vì vậy, Cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập tổ công tác ứng trực 24/7 để xử lý tình huống (nếu có).

“Theo đó, nếu xảy ra tình huống lỗi, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của chủ phương tiện và doanh nghiệp vận tải trong thời gian đầu triển khai" - lãnh đạo Cục Đường bộ cho hay.

Để việc thu phí diễn ra thuận lợi, cơ quan này khuyến cáo chủ phương tiện dán thẻ đầu cuối trên xe và bảo đảm tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt có đủ số dư khi lưu thông qua các tuyến trên.

Chủ phương tiện phải tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng khi qua trạm thu phí. Đồng thời, tuyệt đối chấp hành quy định về tải trọng. Tại các lối vào cao tốc đã lắp đặt hệ thống cân tự động. Phương tiện quá tải sẽ bị cảnh báo và từ chối quyền vào cao tốc.

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết việc thu phí nhằm tạo nguồn lực cho công tác quản lý, bảo trì, đồng thời thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ về khai thác hiệu quả tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư.

Mức phí từ 900 đồng đến 1.300 đồng/PCU/km

Về mức phí, bốn đoạn gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Vĩnh Hảo - Phan Thiết áp dụng mức 900 đồng/PCU/km.

Riêng tuyến Phan Thiết - Dầu Giây áp dụng mức 1.300 đồng/PCU/km do được đầu tư hoàn chỉnh, có làn dừng khẩn cấp.

Cụ thể:

• Tuyến Mai Sơn - Quốc lộ 45 dài tính phí hơn 61 km. Xe con đi từ nút giao Mai Sơn đến nút giao Đồng Thắng trả khoảng 55.000 đồng.

Mức phí chi tiết các dự án thành phần. Ảnh: V.LONG

• Tuyến Quốc lộ 45 - Nghi Sơn dài 45 km. Xe con đi từ nút giao Đồng Thắng đến nút giao Nghi Sơn trả khoảng 40.500 đồng.

• Tuyến Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50 km. Xe con đi từ nút giao Nghi Sơn đến nút giao Diễn Châu trả khoảng 45.000 đồng.

• Tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km. Xe con đi từ nút giao 134+000 đến nút giao Phan Thiết trả hơn 90.000 đồng.

• Tuyến Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km. Xe con đi từ nút giao Phan Thiết đến km99+000 trả khoảng 128.700 đồng.

Mức phí được tính theo quãng đường phương tiện thực tế lưu thông.

Các tuyến này thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1 (2017-2020), đã đưa vào khai thác từ tháng 4-2024. Thời gian thu phí dự kiến 7 năm. Cục Đường bộ Việt Nam được giao tổ chức thu. Hết thời hạn, cơ quan quản lý sẽ tính toán phương án khai thác phù hợp.