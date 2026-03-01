Điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường tại Thủ Dầu Một, TP.HCM từ ngày mai 01/03/2026 21:51

(PLO)- Ngày 1-3, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường khu vực phường Thủ Dầu Một để phục vụ Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2026 và Lễ rước Cộ Bà tại Miếu Bà Thiên Hậu.

Theo PC08, lễ hội Rằm tháng Giêng là sự kiện văn hóa – tín ngưỡng truyền thống có quy mô lớn, được tổ chức hàng năm tại phường Thủ Dầu Một, trọng tâm là hoạt động cúng lễ và Lễ rước Cộ Bà tại Miếu Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu của cộng đồng người Hoa.

Lễ rước Cộ Bà Thiên Hậu được tổ chức thường niên nhằm tri ân Bà Thiên Hậu. Ảnh: LÊ ÁNH

Ngoài ra, hoạt động lễ Rằm tháng Giêng còn diễn ra tại nhiều chùa, tịnh xá, đình miếu lớn trên địa bàn, như Chùa Hội Khánh, Chùa Thanh An (Chùa Ông Ngựa), Chùa Tây Tạng…, do đó thu hút lượng rất lớn người dân và du khách thập phương đến tham gia lễ hội, dâng hương, chiêm bái trong nhiều ngày liên tục.

Cũng theo PC08, qua các năm, nội dung, nghi thức lễ hội cơ bản không thay đổi. Tuy nhiên, quy mô số lượng người tham gia ngày càng gia tăng, tập trung cao điểm vào ngày 14 và 15 tháng Giêng, đặc biệt là thời điểm tổ chức Lễ rước Cộ Bà qua các tuyến đường trung tâm phường (từ 13 giờ đến 18 giờ ngày 3-3, nhằm ngày 15 tháng Giêng Âm lịch).

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong công tác tổ chức các hoạt động Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2026 và Lễ rước Cộ Bà tại Miếu Bà Thiên Hậu, PC08 thông báo như sau:

Thời gian: Ngày 2-3 và ngày 3-3 (nhằm ngày 14 và 15 tháng Giêng Âm lịch năm Bính Ngọ).

Địa điểm: Các tuyến đường trung tâm phường Thủ Dầu Một và tại Miếu Bà Thiên Hậu (Số 4, đường Nguyễn Du, khu phố Phú Cường 5, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM).

Các hoạt động nghi lễ sẽ diễn ra tại Miếu Bà Thiên Hậu gồm hoạt động “Rước kiệu Thiên Hậu Thánh Mẫu”: Từ 14 giờ đến 18 giờ, ngày 3-3 (nhằm ngày 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Lộ trình rước kiệu: Xuất phát từ Miếu Bà Thiên Hậu - Yersin - Vòng xoay ngã 6 - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - Bạch Đằng - Đoàn Trần Nghiệp, Hùng Vương - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Du và kết thúc khi kiệu quay về Miếu Bà Thiên Hậu.

Lộ trình thay thế: Để di chuyển tránh các tuyến đường trên lộ trình diễu hành rước kiệu vào ngày 3-3, người dân tham gia giao thông có thể lưu thông sát vào phần đường còn lại hoặc lựa chọn di chuyển vào các đường song song, liền kề xung quanh lộ trình diễu hành.

Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2026 và Lễ rước Cộ Bà tại Miếu Bà Thiên Hậu cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường; không dừng, đậu dưới lòng đường đoạn tổ chức hoạt động hoặc tại các giao lộ để xem gây cản trở giao thông.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, PC08 sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và tuyến đường này.