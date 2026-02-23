TP.HCM: Sau Tết giao thông nhộn nhịp trở lại 23/02/2026 11:14

(PLO)- Kết thúc kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, người dân TP.HCM đồng loạt trở lại làm việc, học tập khiến nhiều tuyến đường hướng về trung tâm tăng lưu lượng phương tiện.

Sáng 23-2 (mùng 7 Tết), sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài, nhiều tuyến đường tại TP.HCM đông đúc trở lại khi người dân quay về nhịp làm việc thường nhật. Dù lưu lượng phương tiện tăng nhanh nhưng giao thông cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Dòng phương tiện di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng sáng 23-2, lưu lượng tăng cao khi người dân TP.HCM trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: PHẠM HẢI

Lượng xe đông nhưng di chuyển thuận lợi

Từ hơn 6 giờ sáng, tại các tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13… hướng về trung tâm TP.HCM, dòng xe máy, ô tô nối đuôi nhau di chuyển. Lưu lượng phương tiện tăng dần theo từng khung giờ, đặc biệt tại các nút giao lớn như ngã tư Hàng Xanh, cầu Bình Triệu.

Tại nhiều giao lộ, phương tiện di chuyển chậm, từng đợt dồn lại chờ đèn đỏ rồi tiếp tục tỏa đi theo các hướng. So với những ngày nghỉ Tết thưa vắng, không khí giao thông sáng nay đã trở lại nhịp sống đô thị sôi động quen thuộc.

Tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, đường sá thông thoáng. Trong đó phải kế đến đường Võ Nguyên Giáp trong ngày đi làm đầu năm mới, các phương tiện di chuyển ổn định cả hai chiều. Dòng xe máy và ô tô nối đuôi nhau nhưng không xảy ra tình trạng dồn ứ kéo dài, các nút giao lớn như ngã tư Thủ Đức, khu vực cầu Rạch Chiếc đều duy trì mật độ xe ở mức vừa phải, thông thoáng.

Tương tự, đường Đinh Bộ Lĩnh (phường Bình Thạnh) tuyến kết nối quan trọng về Bến xe Miền Đông cũng thông thoáng, người dân di chuyển nhanh, thuận lợi qua khu vực ngã tư Hàng Xanh.

Ở khu vực sân bay, các tuyến Hoàng Minh Giám, Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Cộng Hòa... cũng vốn ùn tắc do lưu lượng xe ra vào sân bay đông đúc, song ngày đầu năm mới giao thông cũng ổn định, xe cộ lưu thông đều, không xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài hàng trăm mét như mọi năm.

Anh Nguyễn Văn Tứ (TP.HCM) chia sẻ ngày đầu đi làm lại, đường sá thông thoáng bất ngờ, đi lại rất dễ dàng, thuận lợi. Trước Tết, anh đi làm phải mất ít nhất 1 giờ thì nay chỉ cần 20 phút là có thể tới được công ty.

Phụ huynh tất bật chở con đến trường trong sáng đầu tuần, nhịp sống đô thị TP.HCM sôi động trở lại sau Tết. Ảnh: PHẠM HẢI

Trên đường, nhiều phụ huynh chở con đến trường trước khi đến công ty làm việc. “Sau kỳ nghỉ dài, sáng nay tôi phải dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho cả nhà đi làm, đi học. Đường đông hơn hẳn mấy ngày Tết nhưng di chuyển vẫn khá thuận lợi, chỉ chậm ở các giao lộ lớn. Tôi cũng chủ động đi sớm để tránh kẹt xe giờ cao điểm”- chị Mỹ Duyên chia sẻ.

Tại các trục đường dẫn vào khu văn phòng, trung tâm thương mại, lượng phương tiện tiếp tục tăng cao. Nhiều người tranh thủ mua đồ ăn sáng mang theo, các quán cà phê ven đường tấp nập khách ra vào.

Lực lượng CSGT túc trực tại các nút giao trọng điểm để phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn trong ngày đầu người dân trở lại làm việc.

Lực lượng CSGT túc trực tại nút giao trọng điểm, chủ động phân luồng, điều tiết phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt giờ cao điểm sáng. Ảnh: PHẠM HẢI

Lực lượng chức năng sẵn sàng nhiều giải pháp

Trước đó, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, cho biết đơn vị đã phối hợp công an cấp xã, lực lượng an ninh cơ sở, thanh niên xung phong và các đơn vị thuộc Cục CSGT phụ trách tuyến cao tốc triển khai phương án điều tiết tại các cửa ngõ, khu vực trung tâm, sân bay và các tuyến đường trọng điểm.

Các phương tiện xếp hàng ngay ngắn chờ đèn đỏ tại giao lộ trung tâm, từng đợt xe nối dài nhưng trật tự, không xảy ra ùn tắc kéo dài. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo PC08, khi người dân trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì các phương án phân luồng, chủ động phòng ngừa ùn tắc, đảm bảo giao thông thông suốt.

Người dân hối hả nối đuôi nhau trở lại TP.HCM làm việc sau kỳ nghỉ Tết, nhiều tuyến đường hướng về trung tâm đông đúc từ sáng sớm. Ảnh: PHẠM HẢI

Mỗi người một công việc, người đến công sở, người đưa con đến trường, nhịp sống TP.HCM nhanh chóng sôi động trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: PHẠM HẢI

Dòng người đổ về trung tâm TP.HCM mỗi lúc một đông, nhiều tuyến đường nhộn nhịp trong sáng đầu tuần sau Tết. Ảnh: PHẠM HẢI

Phụ huynh chở con đến trường trong sáng đầu tuần. Ảnh: PHẠM HẢI

Người dân trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ, nhiều tuyến đường hướng về trung tâm đông đúc từ sáng sớm. Ảnh: PHẠM HẢI

Đường Hoàng Minh Giám. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đường Đinh Bộ Lĩnh.

Đường Võ Nguyên Giáp.