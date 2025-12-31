Cảnh sát tiếp cận, thuyết phục thanh niên có ý định tự tử tại chung cư ở TP.HCM 31/12/2025 15:28

(PLO)- Phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện bất ổn, leo ra khu vực thanh đà thông tầng tại một chung cư ở phường Tân Mỹ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã kịp thời tiếp cận, thuyết phục, đưa người này vào khu vực an toàn.

Ngày 31-12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM cho biết Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 7 vừa kịp thời ngăn cản một nam thanh niên có ý định nhảy từ lầu cao của chung cư cao tầng ở phường Tân Mỹ, TP.HCM.

Cảnh sát tiếp cận, thuyết phục nam thanh niên có ý định tự tử tại chung cư ở TP.HCM.

Trước đó, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 30-12, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM nhận tin báo về một thanh niên có biểu hiện bất ổn, leo ra khu vực thanh đà thông tầng tại tầng 5, block A01 chung cư Q7 Boulevard (địa chỉ 600 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ).

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM tiếp cận, thuyết phục, đưa nam thanh niên tại khu vực nguy hiểm của chung cư vào vị trí an toàn. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau đó, đơn vị đã điều động một xe cứu nạn, cứu hộ cùng 7 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Nguyễn Trường Khang, Phó Đội trưởng, trực tiếp chỉ huy đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn, bố trí nệm hơi để phòng ngừa tình huống xấu. Đồng thời, Thượng úy Nguyễn Tuấn Đạt, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 7, được phân công tiếp cận trực tiếp nạn nhân để vận động, thuyết phục.

Lực lượng chức năng bố trí phương tiện cứu nạn, đảm bảo an toàn trong quá trình tiếp cận người có biểu hiện bất ổn. Ảnh: PC07

Qua trao đổi, lực lượng cứu nạn xác định nam thanh niên rơi vào khủng hoảng tinh thần do mâu thuẫn tình cảm và áp lực gia đình. Bằng sự bình tĩnh và kỹ năng tâm lý, Thượng úy Nguyễn Tuấn Đạt đã kiên trì trò chuyện, động viên, giúp nạn nhân ổn định tinh thần và từ bỏ ý định tự tử.

Nệm hơi cứu nạn được bố trí kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho nạn nhân trong quá trình lực lượng chức năng tiếp cận, thuyết phục. Ảnh: PC07

Sau đó, nam thanh niên đã hợp tác, được đưa vào khu vực an toàn và bàn giao cho Công an phường Tân Mỹ tiếp tục hỗ trợ theo quy định.