Khánh Hòa: Cán bộ, công chức hết tư tưởng 'từ từ tính' khi áp dụng KPI 21/08/2025 10:31

Tỉnh Khánh Hòa là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước áp dụng bộ công cụ đo lường, đánh giá kết quả, hiệu quả công việc (KPI) để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh, từ ngày 1-4.

Được biết, Khánh Hòa đang là tỉnh duy nhất áp dụng KPI cho cán bộ, công chức và hiệu quả công việc nâng lên, tư duy, cung cách làm việc của cán bộ thay đổi theo hướng tích cực.

Cán bộ, viên chức chạy đua với KPI

7 giờ hàng ngày, anh H, cán bộ UBND phường Bắc Nha Trang, có mặt tại trung tâm phục vụ hành chính công của phường, để tiếp nhận hồ sơ của người dân.

Người dân đến làm thủ tục, hồ sơ ở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

“Hồi mới áp dụng KPI, mọi thứ đảo lộn hoàn toàn, tinh thần làm việc của tôi cùng nhiều người sụt giảm thấy rõ. Chúng tôi lo lắng vì chưa bao giờ làm việc theo kiểu mới này. Gần như không ai biết KPI là gì và phải làm như thế nào để hoàn thành KPI được giao”- anh H chia sẻ.

Theo anh H, hồi chưa có KPI, khi tiếp nhận hồ sơ đất đai, anh chỉ cần làm phiếu xác nhận, hẹn trả, còn các vấn đề phát sinh thì… từ từ tính.

Còn hiện tại, sau khi nhận hồ sơ, anh H phải kiểm tra kỹ lưỡng, phân loại hồ sơ, giải thích cho người dân quy trình xử lý, cần bổ sung thêm giấy tờ gì. Xử lý xong hồ sơ, hoàn thành các công việc mà vị trí bản thân đang đảm nhiệm đúng thời gian quy định của KPI.

Sau gần bốn tháng áp dụng, đến nay anh H đã dần làm chủ KPI của mình, thành thục kê khai công việc theo bảng phân công đầu việc trên phần mềm E-Office của cơ quan.

“Thay vì cần 1, 2 tiếng đồng hồ để kê khai đầu việc đã làm trong ngày như hồi mới áp dụng KPI, nay tôi chỉ cần 20-30 phút là kê khai xong công việc đã làm của cả một tuần trước đó. Mọi thứ đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều”- anh H nói.

7 giờ 30 sáng, anh PA, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa cùng đồng nghiệp có mặt tại xã Trung Khánh Vĩnh để hoàn tất hồ sơ đo đạc thực địa một thửa đất người dân yêu cầu tách sổ.

Anh A cùng đồng nghiệp xuất phát từ phường Nha Trang, cả hai phải di chuyển quãng đường gần 80 km để đến nơi cần đo đạc.

“Quãng đường di chuyển đến thực địa khá xa, nên hai anh em tranh thủ đi sớm để hoàn thành đầu công việc theo KPI cơ quan đã giao trong ngày”- anh A nói.

Sau thời gian đầu bỡ ngỡ, đến nay phần lớn cán bộ, công chức, viên chức ở Khánh Hòa thuần thục thực hiện các đầu công việc theo KPI. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo anh A, cả hai phải hoàn thành việc đo đạc, cập nhật hồ sơ thửa đất trong vòng 7 tiếng đồng hồ.

“May mắn hôm nay thời tiết thuận lợi, vị trí đất nằm gần đường nên hy vọng mình sẽ hoàn thành công việc trong vòng 5 tiếng, sớm hơn khoảng 2 tiếng so với thời gian KPI của cơ quan đã giao”- anh A cho hay.

Cũng theo anh A, nếu hoàn thành đầu công việc sớm hơn thời gian được giao, hệ thống sẽ chấm điểm chất lượng cao hơn. Từ đó, khi đánh giá thi đua tháng, quý, năm, cá nhân anh A sẽ có lợi thế, vì lãnh đạo chỉ cần nhìn vào mức độ hoàn thành công việc trên hệ thống KPI.

Thay đổi cung cách làm việc của cán bộ

Theo nhiều cán bộ, công chức ở Khánh Hòa, sau những bỡ ngỡ ban đầu, đến nay việc kê khai đầu việc, hoàn thành KPI đương nhiên phải thực hiện với tinh thần cao nhất.

“Cứ nghĩ đơn giản việc ai nấy làm, nhiệm vụ của ai người đó phải cố gắng hoàn thành một cách nhanh nhất, có trách nhiệm nhất. Kết quả công việc cũng là thước đo thành tích của bản thân sau này. Từ đó sẽ phát huy hết khả năng của bản thân cũng như vị trí đang đảm nhiệm trong bộ máy chính quyền”- anh H nói.

Tuy nhiên, cũng có những cán bộ đến nay vẫn còn lúng túng với KPI. Chẳng hạn, những cán bộ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, dân vận, truyền thông…

“Mình làm công tác văn hóa cấp xã nhưng đến nay vẫn chưa quen hẳn với KPI. Đặc biệt là đầu mục công việc trên hệ thống E-Office chưa rõ ràng khiến không chỉ tôi mà nhiều cán bộ chưa quen với KPI. Hy vọng, thời gian tới, chúng tôi sẽ được tập huấn, cập nhật cụ thể các đầu công việc trên phần mềm E-Office để hoàn thành KPI bản thân”- chị C, một cán bộ, chia sẻ.

Ông Trần Lưu Quang, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban chính sách, chiến lược Trung ương, trong lần kiểm tra công tác vận hành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thiện, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, cho biết từ hơn 130 đầu mục công việc, sau khi rà soát, cơ quan thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tinh gọn còn 50 đầu mục.

“Qua bốn tháng triển khai KPI, cơ quan chúng tôi cơ bản giảm xong các đầu mục công việc. KPI cũng giúp lãnh đạo đơn vị có cái nhìn khách quan hơn về hiệu quả hoàn thành công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc. Từ đó sẽ có những đánh giá phù hợp về vị trí việc làm cũng năng lực từng cá nhân”- ông Thiện nói.

Trong khi đó, theo ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang, từ khi có KPI, mỗi cán bộ đều phải ý thức công việc mình được giao, từ đó nỗ lực để hoàn thành ít nhất là khớp với thời gian quy định theo đầu việc.

“Không thể phủ nhận hiệu quả mà KPI đã và đang mang lại. Từ thái độ, cung cách làm việc đến tốc độ hoàn thành đầu việc được giao của mỗi cán bộ, công chức, viên chức khi áp dụng KPI đều có sự thay đổi tích cực. Tuy có nhiều chệch choạc thời gian đầu nhưng đến nay các nút thắt dần được tháo bỏ, các bộ phận của phường dần quen, hoạt động trơn tru theo KPI”- ông Trần Xuân Tây chia sẻ.