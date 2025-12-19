Bộ Công an đang làm việc về quy trình xả lũ của thủy điện Sông Ba Hạ 19/12/2025 18:36

(PLO)- Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết Bộ Công an đang làm việc về quy trình vận hành xả lũ của thủy điện Sông Ba Hạ gây lũ lụt lớn chưa từng có vừa qua.

Ngày 19-12, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế, xã hội, an ninh trật tự; tình hình thiệt hại, khắc phục hậu quả đợt mưa lũ chưa từng có hồi tháng 11-2025 tại vùng Phú Yên cũ.

Ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, chủ trì họp báo. Ảnh: T.T

PV Báo Pháp Luật TP.HCM nêu nhiều câu hỏi liên quan đến công tác sơ tán người tránh lũ, cứu dân; việc thông báo, cảnh báo về xả lũ, dự báo mức ngập lụt trong đợt thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng chưa từng có vừa qua.

PV Báo Pháp Luật TP.HCM nêu câu hỏi: trước đợt mưa lũ đặc biệt lớn đã được cảnh báo từ trước, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã có chỉ đạo, hoạt động gì để sơ tán, cứu dân; đặc biệt là trong ngày 18-11- ngày được cho là thời điểm vàng để sơ tán, cứu dân?

Tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thông báo, cảnh báo về lưu lượng xả lũ của thủy điện Sông Ba Hạ cũng như mức độ gây ngập lụt đến người dân như thế nào?

Đến nay, chính thức có bao nhiều người mất trong đợt lũ lụt vừa qua tại Đắk Lắk khi có nhiều thông tin, đồn đoán khác nhau? Vì sao đợt mưa lũ này gây thiệt hại quá lớn về con người như vậy?

Qua đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại quá nặng nề vừa qua, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có nhận thấy bất cập nào trong công tác điều hành xả lũ thủy điện không?

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, tỉnh này có 113 người chết. Trong đó, có 101 người chết nguyên nhân trực tiếp do mưa lũ, 12 người chết do các nguyên nhân khác.

Về nguyên nhân thiệt hại lớn về con người, ông Thái cho rằng do mưa quá to, lũ đặc biệt lớn, người dân chưa lường hết mức độ lũ lụt lớn như vậy.

Ông Thái cho rằng trước, trong và sau lũ đợt lũ, lãnh đạo tỉnh đã có những hoạt động rất chặt chẽ, kịp thời.

Về cung cấp thông tin, lưu lượng xả lũ của thủy điện đến người dân, theo ông Thái, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh cập nhật liên tục, cứ 30 phút một lần, về mức xả lũ, tình hình thời tiết… để thông báo đến người dân.

Tuy nhiên, lượng mưa quá lớn, gây cô lập nhiều khu vực. Do nước lũ chảy xiết, ca nô, tàu thuyền, các phương tiện cứu hộ rất khó tiếp cận để ứng cứu.

Tuy nhiên, khi PV đưa ra thông tin nhiều người dân ở vùng hạ du Phú Yên nói không được thông báo, cảnh báo cụ thể lưu lượng xả lũ, mức độ ngập lụt để ứng phó, ông Thái nói tỉnh và các ngành rất cố gắng trong công tác ứng phó.

“Lãnh đạo tỉnh có nhiều hoạt động liên tục, kịp thời chứ không phải là không làm gì. Tuy nhiên, lượng mưa quá lớn. Qua mưa lũ vừa rồi, mới thấy được nhiều bài học kinh nghiệm”- ông Thái nói.

Vẫn lời ông Thái, thiên tai là điều không ai mong muốn. Hiện tỉnh đang làm tất cả để giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, tiến lên phía trước.

“Lỗi phải như thế nào thì có những cuộc họp, hội nghị để rút kinh nghiệm. Trách nhiệm thì trước hết chúng tôi nhận lỗi trước nhân dân, Đảng, Chính phủ, dù thiên tai là điều không ai mong muốn”- ông Thái nói.

Đối với công tác điều hành xả lũ của lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đối với thủy điện Sông Ba Hạ, ông Thái cho rằng việc điều hành xả lũ phải tuân theo các quy định rất chặt chẽ. Tuy nhiên, việc thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ bất thường hay như thế nào thì hiện Bộ Công an đang làm việc, khi có thông tin chính thức sẽ cung cấp.

Ông Thái thông tin thêm, hiện toàn hệ thống chính trị đang vào cuộc quyết liệt để khắc phục hậu quả nặng nề chưa từng có của đợt mưa lũ vừa qua.

Đặc biệt, tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ phát động, xây dựng lại nhà cho dân; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để giúp người dân tái thiết sản xuất, ổn định cuộc sống.