Bộ Công an thông tin về biện pháp bảo đảm an ninh phục vụ Đại hội XIV 08/01/2026 17:59

Chiều 8-1, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, đại diện Bộ Công an đã thông tin tới báo chí về công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, Đại hội XIV là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Vì vậy, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Đại hội được xác định là yêu cầu cao nhất và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của lực lượng Công an trong những tháng đầu năm 2026.

Mục tiêu xuyên suốt được Bộ Công an quán triệt là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội và các hoạt động liên quan.

Cùng với đó, triển khai các biện pháp hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân và hoạt động chung của xã hội.

Theo Thiếu tướng Toản, để thực hiện mục tiêu này, Bộ Công an đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm



Trước hết, Bộ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV từ tháng 5-2025, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương để thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương, các Tiểu ban Đại hội và Kế hoạch của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự của Bộ Công an do một đồng chí Thứ trưởng trực tiếp phụ trách, với sự tham gia của các lực lượng Công an trên toàn quốc.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung trọng điểm tại Hà Nội, TP.HCM và các địa điểm diễn ra các hoạt động, sự kiện của Đại hội, nơi ăn ở, sinh hoạt của các đại biểu.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xây dựng, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động dự báo, xử lý các tình huống phát sinh; sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, biện pháp và tổ chức diễn tập để bảo đảm chủ động trong mọi tình huống.

Cùng với đó, lực lượng Công an tập trung cao độ công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng Đại hội để chống phá; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đưa tin xấu độc, xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến Đại hội.

Đáng chú ý, Thiếu tướng Toàn cho hay, Bộ Công an cũng triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ và quản lý chặt chẽ an ninh, trật tự



"Các cao điểm này được triển khai xuyên suốt trong thời gian diễn ra Đại hội và kéo dài qua dịp Tết Nguyên đán", đại diện Bộ Công an thông tin.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an thông tin về công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Ngoài ra, công tác phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng Công an với QĐND, các bộ, ngành, địa phương, các Tiểu ban tổ chức Đại hội và lực lượng chức năng các nước cũng được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm chủ động cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, đến thời điểm hiện nay, môi trường an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV được bảo đảm. Lực lượng Công an tiếp tục tập trung cao độ triển khai các kế hoạch, phương án theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và các Ban Chỉ đạo, Tiểu ban Trung ương



"Dự kiến sáng 10-1, Bộ Công an sẽ tổ chức Lễ ra quân và diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình".

Bộ Công an khẳng định, lực lượng Công an sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.