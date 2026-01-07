Thông báo về Đại hội XIV của Đảng tới các tổ chức quốc tế 07/01/2026 19:24

(PLO)- Các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã được thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV.

Chiều 7-1, tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng lãnh đạo các ban Đảng đã chủ trì buổi thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV tới các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

Đồng chủ trì buổi thông báo có Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi thông báo. Ảnh: THÀNH LONG.

Đại hội XIV mang ý nghĩa bước ngoặt

Phát biểu tại buổi thông báo, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng mang ý nghĩa bước ngoặt. Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh và phức tạp.

Đây là dịp để Đảng đánh giá, tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới và 5 năm nhiệm kỳ Đại hội XIII. Từ đó, Đại hội sẽ xác định mục tiêu, phương hướng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết chủ đề Đại hội XIV thể hiện rõ quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Việt Nam hướng tới các mốc phát triển quan trọng vào năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường và tự tin.

Về công tác văn kiện, Bộ trưởng thông tin việc xây dựng có nhiều điểm đổi mới. Trong đó, Báo cáo chính trị lần đầu tiên tích hợp nội dung của ba báo cáo lớn, thể hiện sự đổi mới về tư duy và cách làm. Các văn kiện được chuẩn bị công phu, lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân và cả ở nước ngoài.

Đối với công tác nhân sự, đây là nhiệm vụ đặc biệt hệ trọng, được tiến hành chặt chẽ, thận trọng và chính xác. Đây là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng phát triển đất nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mang ý nghĩa bước ngoặt, là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước. Ảnh: THÀNH LONG.

Sẵn sàng cho kỳ Đại hội vào tháng 1-2026

Thông tin về những kết quả nổi bật, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân 6,3% mỗi năm. Việt Nam thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó, quốc phòng, an ninh được củng cố; đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đạt nhiều kết quả mang tính đột phá.

Về định hướng nhiệm kỳ tới, dự thảo Báo cáo Chính trị và Chương trình hành động xác định tập trung vào ba đột phá chiến lược cùng sáu nhiệm vụ trọng tâm. Việt Nam kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam Saadi Salama. Ảnh: THÀNH LONG.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định công tác tổ chức Đại hội đến nay được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an ninh, an toàn. Việt Nam đã sẵn sàng cho Đại hội XIV, dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25-1-2026. Ban Tổ chức trân trọng mời đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tham dự phiên khai mạc, bế mạc.

Tại buổi thông báo, nhiều đại sứ và trưởng cơ quan ngoại giao đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam. Đại sứ Lào Khamphao Earthavanh nhận định Đại hội XIV là cột mốc quan trọng sau 40 năm đổi mới.

Đại sứ Palestine Saadi Salama và Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc Pauline Tamesis tin tưởng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách lớn, lấy con người làm trung tâm và đóng góp cho hòa bình, hợp tác quốc tế...