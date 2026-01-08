Việt Nam duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Venezuela 08/01/2026 17:56

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 8-1, trả lời câu hỏi nhìn nhận của Việt Nam về những diễn biến ở Trung Đông liên quan đến tình hình ở Yemen cũng như các biện pháp mà Vương quốc Saudi Arabia cũng như Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen đã thực hiện đối với an ninh và chủ quyền của quốc gia này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam quan tâm theo dõi tình hình hiện nay tại Yemen.

“Chúng tôi kêu gọi các bên nỗ lực kiềm chế và không có các hành động làm phức tạp tình hình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tăng cường đối thoại, tạo môi trường thuận lợi nhằm đảm bảo giải pháp chính trị toàn diện và bao trùm cho Yemen phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên toàn thế giới”- bà Phạm Thu Hằng nói.

Cũng tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Venezuela có ảnh hưởng gì trước những diễn biến vừa qua tại Venezuela, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết:

"Việt Nam duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Venezuela và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác phù hợp với khuôn khổ Đối tác toàn diện giữa hai nước".