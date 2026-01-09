Bộ Chính trị yêu cầu sớm tham mưu thay thế Quy định 213 về đảng viên nơi cư trú 09/01/2026 08:52

(PLO)- Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì rà soát, cắt giảm, hợp nhất các loại báo cáo hiện nay nhằm bảo đảm tinh gọn, hiệu quả.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận 229 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của tổ chức cơ sở đảng thời gian tới.

Kết luận nêu rõ tại phiên họp ngày 30-12-2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng quý IV-2025.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng xác định quý I-2026 là đợt cao điểm đưa hoạt động của tổ chức cơ sở đảng vào nền nếp. Đây là nền tảng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhấn mạnh các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV; xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp thực tiễn. Các đơn vị tập trung chuẩn bị nội dung phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các cấp ủy tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề gắn với Nghị quyết Đại hội XIV. Các cấp ủy viên được phân công phụ trách tổ chức đảng phải trực tiếp chỉ đạo công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu đổi mới đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ và cán bộ cơ sở. Đồng thời phát huy vai trò của thanh niên trong phong trào "bình dân học vụ số" tại cộng đồng.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hạ tầng công nghệ thông tin thông suốt; rà soát, rút ngắn và triển khai toàn bộ thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp tổ chức nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIV, bảo đảm hiệu quả, hoàn thành trước ngày 16-02-2026.

Đáng chú ý, cơ quan này được giao tham mưu ban hành Quy định mới thay thế Quy định 213 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ nơi cư trú. Đồng thời, đẩy mạnh cung cấp tài liệu, thông tin sinh hoạt chi bộ lên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì rà soát, cắt giảm, hợp nhất các loại báo cáo để bảo đảm tinh gọn, phù hợp yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đơn vị này cũng có nhiệm vụ hướng dẫn quản lý đảng phí, làm sạch dữ liệu đảng viên và hoàn thiện phần mềm thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì triển khai cấp phát thẻ đảng viên thường xuyên; tham mưu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu nghiên cứu tham mưu sửa đổi Quy định 169 năm 2008 về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp. Ban Tổ chức Trung ương báo cáo Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân năm 2025.