TP.HCM phát động 15 ngày làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên 20/11/2025 17:07

Chiều 20-11, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP.HCM tổ chức hội nghị phát động chiến dịch 15 ngày đêm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên và triển khai hướng dẫn sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị 272, phường Xuân Hòa và trực tuyến tại 500 điểm cầu, với sự tham dự của hơn 30.000 đảng viên.

Lãnh đạo TP.HCM cùng phát động chiến dịch 15 ngày đêm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên. Ảnh: THANH THÙY

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông cho biết thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo TP.HCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo địa phương, đơn vị thực hiện các nội dung, nhiệm vụ chuyển đổi số theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với tình hình của thành phố. Đến nay, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng.

Ông Đặng Minh Thông cho rằng, qua triển khai thực tiễn cho thấy, công cuộc chuyển đổi số chỉ thành công khi thực hiện đồng bộ, đồng thời cả 6 trụ cột. Đó là hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; phát triển hạ tầng số; phát triển các nền tảng số, ứng dụng số; phát triển dữ liệu số dùng chung; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; đảm bảo các nguồn lực: tài chính, con người và năng lực số của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Từ đó, ông nhấn mạnh, dữ liệu số chính là nguồn lực, tài sản chiến lược, được ví như “mạch máu” trong cơ thể con người. Còn cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên được xem như là “động mạch chủ”.

Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo TP.HCM luôn xác định việc thu thập, tạo lập, chỉnh lý dữ liệu là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định thành công của việc chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

“Dữ liệu số phải đáp ứng yêu cầu 'đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung'. Nếu dữ liệu không đầy đủ, không chính xác, không được chuẩn hóa, không đáp ứng thì mọi nền tảng, ứng dụng hay quy trình số đều không thể phát huy hiệu quả, thậm chí công cuộc chuyển đổi số sẽ không thành công”- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh.

Thành ủy TP triển khai sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Ảnh: THANH THÙY

Ban Chỉ đạo TP.HCM phát động Chiến dịch 15 ngày đêm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, để phục vụ cho yêu cầu trước mắt là triển khai sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Lâu dài hơn, việc này sẽ đảm bảo dữ liệu nền tảng cho các hệ thống thông tin chuyên ngành tổ chức - xây dựng đảng.

Lãnh đạo Thành ủy yêu cầu tất cả các tổ chức đảng, cấp ủy các cấp và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ TP.HCM phải tập trung thực hiện hiệu quả các đầu việc. Mục tiêu đến ngày 3-12, 100% các Chi bộ trong toàn TP thực hiện sinh hoạt Chi bộ thường kỳ trên phần mềm Sổ tay đảng viên, bước đầu hình thành thói quen tác nghiệp số trong sinh hoạt đảng.

“Đây là những mục tiêu, thách thức, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đạt được nếu từng cấp ủy, từng tổ chức đảng và từng đảng viên cùng đồng lòng, vào cuộc với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao”- ông Đặng Minh Thông tin tưởng.

Ông cũng yêu cầu mỗi đảng viên có trách nhiệm rà soát thông tin của mình trên ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Toàn thể cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên trong toàn thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm; hành động khẩn trương, quyết liệt; làm việc khoa học, chính xác...